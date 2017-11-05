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15:40 (мск), источник: РИА Новости

С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Страницу на сайте ЦРУ с рассекреченным архивом документов и файлов, полученных при операции по ликвидации экс-главаря террористической группировки «Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, стало невозможно открыть.

Источник: Reuters

«Документы из Абботтабада временно не доступны, пока устраняются технические проблемы. Мы работаем над тем, чтобы вновь открыть доступ к материалам как можно скорее», — говорится в сообщении на странице, где ранее размещался архив.

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По информации портала BuzzFeed, файлы пропали с сайта на следующий день после публикации, в четверг.

В пятницу представитель ЦРУ заявил порталу, что исчезновение документов вызвано технической неполадкой, которая вскоре будет устранена. Когда журналисты повторно обратились в ведомство, не получив доступ к странице на следующий день, представитель ЦРУ воздержался от комментариев.

В среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации «террориста номер один» бен Ладена. Документы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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Во время загрузки произошла ошибка.
18 сентября© Ньюстюб
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