С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене

Источник: Reuters

«Документы из Абботтабада временно не доступны, пока устраняются технические проблемы. Мы работаем над тем, чтобы вновь открыть доступ к материалам как можно скорее», — говорится в сообщении на странице, где ранее размещался архив.

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По информации портала BuzzFeed, файлы пропали с сайта на следующий день после публикации, в четверг.

В пятницу представитель ЦРУ заявил порталу, что исчезновение документов вызвано технической неполадкой, которая вскоре будет устранена. Когда журналисты повторно обратились в ведомство, не получив доступ к странице на следующий день, представитель ЦРУ воздержался от комментариев.

В среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации «террориста номер один» бен Ладена. Документы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.