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20:31 (мск), источник: РИА Крым

Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за реставрации Ханского дворца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В Минкультуры Украины возмущены проведением масштабных работ на памятнике национального значения «Ханский дворец» в Бахчисарае и требуют прекратить реставрацию. Ведомство даже обратилось в ЮНЕСКО с просьбой содействовать в прекращении работ. Об этом сообщается на сайте украинского министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к Российской Федерации с требованием неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурной собственности Украины на территории Крыма», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к российской стороне с требованием «немедленно прекратить нарушение норм международного права», а также направило письмо в так называемую «прокуратуру Автономной Республики Крым», в котором просит найти виновных и привлечь их к ответственности.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае — самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть. Здания дворца-музея не ремонтировались больше 20 лет. На полную реконструкцию главного корпуса необходимо более 1,6 млрд рублей. Первый этап противоаварийных работ на объекте культнаследия планируют закончить в декабре этого года. На это в рамках ФЦП выделено 148 млн рублей.

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