Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за реставрации Ханского дворца

«Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к Российской Федерации с требованием неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурной собственности Украины на территории Крыма», — говорится в сообщении.
Ведомство обратилось к российской стороне с требованием «немедленно прекратить нарушение норм международного права», а также направило письмо в так называемую «прокуратуру Автономной Республики Крым», в котором просит найти виновных и привлечь их к ответственности.
Ханский дворец-музей в Бахчисарае — самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть. Здания дворца-музея не ремонтировались больше 20 лет. На полную реконструкцию главного корпуса необходимо более 1,6 млрд рублей. Первый этап противоаварийных работ на объекте культнаследия планируют закончить в декабре этого года. На это в рамках ФЦП выделено 148 млн рублей.