Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за реставрации Ханского дворца

Источник: РИА "Новости"

«Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к Российской Федерации с требованием неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурной собственности Украины на территории Крыма», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к российской стороне с требованием «немедленно прекратить нарушение норм международного права», а также направило письмо в так называемую «прокуратуру Автономной Республики Крым», в котором просит найти виновных и привлечь их к ответственности.