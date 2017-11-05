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16:08 (мск), источник: РБК

Лидер Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции

Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, сдался бельгийской полиции.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT, Пучдемон сдался бельгийской полиции. Вместе с ним пришли и четверо бывших членов правительства Каталонии, который также уехали из Испании в Бельгию.

Ранее власти Испании выдали европейский ордер на его арест.

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