Лидер Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции
Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, сдался бельгийской полиции.
Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, сдался бельгийской полиции.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT, Пучдемон сдался бельгийской полиции. Вместе с ним пришли и четверо бывших членов правительства Каталонии, который также уехали из Испании в Бельгию.
Ранее власти Испании выдали европейский ордер на его арест.