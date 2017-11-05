В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой

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«Никто не может предсказать, когда Трамп сделает необдуманный шаг. Единственный путь, чтобы сдержать его от опрометчивого поступка — это приручить его с помощью абсолютной физической силы», — пишет Rodong Sinmun.

Издание отмечает, что Северная Корея готова мобилизовать все свои ресурсы, и у США «не будет сил противостоять этому».

«Мы снова предупреждаем окружение Трампа. Если они не хотят разбирать руины, не делайте необдуманные заявления», — отмечает газета.

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В воскресенье, 5 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что «ни один диктатор не должен недооценивать американскую решимость». По его словам, американские военные занимают доминирующую позицию «в небе, на море, на земле и в космосе», а те кто недооценил Вашингтон в прошлом «пожалели об этом». Американский лидер подчеркнул, что американская армия получит скоро «намного больше» ресурсов, техники и финансирования, чем когда-либо.