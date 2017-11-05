Египет выразил протест четырем странам Европы и Канаде
МИД страны призвал уважать действия судебных органов республики и не покушаться на деятельность государства.
МИД страны призвал уважать действия судебных органов республики и не покушаться на деятельность государства.
КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Каир выразил официальный протест Великобритании, Германии, Голландии, Италии и Канаде по поводу опубликованного ими обращения о задержании египетского адвоката Ибрагима Метвалли. Об этом говорится в поступившем в воскресенье в отделение ТАСС в Каире специальном заявлении официального представителя египетского министерства иностранных дел Ахмеда Абу Зейда.
В МИД Египта были вызваны послы Италии, Германии и Голландии, которым «был вручен официальный протест в связи с публикацией пятью государствами заявления по поводу обстоятельств задержания Ибрагима Метвалли», отмечается в документе.
Также отмечается, что в ближайшее время в МИД будут вызваны для вручения аналогичной дипломатической ноты послы Великобритании и Канады.
Египетский МИД обратил внимание послов указанных стран на важность «изучить тонкости правовых действий в отношении Метвалли», который, как указали в ведомстве, «не является арестованным, а задержанным для дознания по делу, которое ведет прокуратура страны». Внешнеполитическое ведомство АРЕ указало на необходимость «уважать действия судебных органов и не покушаться на деятельность государства по реализации своих прав в расследовании дела гражданина, против которого выдвинуты определенные обвинения».
МИД АРЕ полностью отверг обвинения, прозвучавшие в заявлении пяти стран, по поводу «статуса в АРЕ неправительственных организаций и якобы имеющих место пытках в египетских тюрьмах».
Египетский адвокат Ибрагим Метвалли был задержан в сентябре нынешнего года в аэропорту Каира, когда он собирался вылететь из страны. В свое время этот юрист оказывал помощь европейским адвокатам в разбирательстве дела о смерти в Египте итальянского гражданина Джулио Реджени. После задержания Метвалли четыре европейские страны и Канада выступили с заявлением, в котором посчитали безосновательными подобные действия египетских властей.
«Дело Реджени»
Итальянский аспирант Джулио Реджени исчез в Каире в январе 2016 года. Его тело со следами пыток было обнаружено спустя несколько дней после исчезновения. Итальянские и египетские следователи долго не могли найти общий язык в проведении расследования, поскольку близкие молодого человека были уверены, что к его смерти причастны египетские спецслужбы, тогда как Египет настаивал на криминальной версии ограбления и последующего убийства.
Рим пригрозил Каиру некими санкциями в случае, если египетская сторона будет продолжать чинить препятствия для прозрачного расследования, а итальянский парламент летом того же года проголосовал за приостановление на неопределенный период выполнения соглашения о поставках комплектующих к истребителям F-16. В свою очередь Каир пригрозил Риму осложнениями во взаимодействии по миграционной проблеме и пересмотром экономических отношений.
В середине августа нынешнего года Рим объявил о возвращении своего посла в Каир после более годового отсутствия. Решение было принято МИД Италии после положительных сдвигов в расследовании следственными органами двух стран гибели Реджени.