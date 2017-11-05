У председателя Госкомтуризма Узбекистана появится турецкий советник

Как сообщили в Госкомтуризме, чиновник имеет многолетний опыт развития туризма в своей стране. Его кандидатура выдвинута турецкой стороной во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию 25—26 октября.
Ожидается, что к своей работе советник приступ уже в ноябре этого года. При его содействии будет разработан стратегический план развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
В круг основных задач специалиста войдет участие в развитии туристической инфраструктуры регионов страны, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и выработке дополнительных стимулирующих мер ускоренного развития туризма.
Турецкий советник также примет участие в изучении потенциальных зарубежных рынков туризма для Узбекистана, подготовке предложений по развитию туристических брендов, новых турпродуктов, а также разработке предложений по дальнейшему совершенствованию организационной структуры Госкомтуризма.