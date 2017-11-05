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21:41 (мск), источник: Podrobno.uz

У председателя Госкомтуризма Узбекистана появится турецкий советник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бывший депутат Национальной ассамблеи Турции Садик Бадак в ближайшее время будет назначен советником председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиза Абдухакимова.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в Госкомтуризме, чиновник имеет многолетний опыт развития туризма в своей стране. Его кандидатура выдвинута турецкой стороной во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию 25—26 октября.

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Ожидается, что к своей работе советник приступ уже в ноябре этого года. При его содействии будет разработан стратегический план развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

В круг основных задач специалиста войдет участие в развитии туристической инфраструктуры регионов страны, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и выработке дополнительных стимулирующих мер ускоренного развития туризма.

Турецкий советник также примет участие в изучении потенциальных зарубежных рынков туризма для Узбекистана, подготовке предложений по развитию туристических брендов, новых турпродуктов, а также разработке предложений по дальнейшему совершенствованию организационной структуры Госкомтуризма.

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