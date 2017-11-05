У председателя Госкомтуризма Узбекистана появится турецкий советник

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в Госкомтуризме, чиновник имеет многолетний опыт развития туризма в своей стране. Его кандидатура выдвинута турецкой стороной во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию 25—26 октября .

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Ожидается, что к своей работе советник приступ уже в ноябре этого года. При его содействии будет разработан стратегический план развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

В круг основных задач специалиста войдет участие в развитии туристической инфраструктуры регионов страны, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и выработке дополнительных стимулирующих мер ускоренного развития туризма.