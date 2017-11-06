В Крыму ответили на жалобу Украины в ЮНЕСКО из-за ремонта в Ханском дворце

Источник: РИА Новости

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что стоит задача восстановить Ханский дворец в первозданном виде. Была разработана программа восстановления стоимостью около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Аксенов осмотрел территорию музея, ход реставрации Большой Ханской мечети и Южного строения главного корпуса Ханского дворца, другие площадки, где ведутся или готовятся противоаварийные работы. В свою очередь Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце, так как они «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины».

«Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем» Полонский

По его словам, те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине «дождаться было просто не от кого».

«Поэтому пусть они … не учат нас жить. Мы действительно делаем все возможное, чтобы культурное наследие Республики Крым и всей Российской Федерации было в надлежащем состоянии, достойном уровня памятника ЮНЕСКО», — подчеркнул Полонский.