В Узбекистане планируют внедрить программу по финансовой грамотности

В реализации программы также примут участие Торгово-промышленная палата и Ассоциация банков Узбекистана, а также коммерческие банки.

Центральный банк Республики Узбекистан и IFC принимают активное участие в реализации улучшения финансовой грамотности для представителей малого бизнеса, частного предпринимательства и населения страны в целом.

В рамках очередного семинара состоялась презентация комплексной программы финансового образования субъектов предпринимательства и населения для повышения уровня финансовой грамотности в стране, сообщает пресс-служба Центрального банка.

Программа разработана усилиями Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии (ACAFI) Группы Всемирного банка и Центром профессионального развития «Норма» с тем, чтобы помочь предпринимателям и населению повысить их знания и навыки в вопросах грамотного управления финансами.

Программа включает в себя учебные материалы по двум компонентам: 1) Программа по повышению финансовой грамотности для представителей малого бизнеса и частного предпринимательства и 2) Программа по повышению финансовой грамотности для остального населения.

Для начинающих предпринимателей, Программа включает в себя материалы по составлению бизнес-планов и финансовых отчетов, осуществлению сбережений, и грамотному использованию кредита. Она является частью более широких усилий по расширению доступа к финансированию в стране.

Отмечено, что финансовые навыки могут помочь узбекистанцам разработать эффективные бюджеты, увеличить свои сбережения, и заложить основу для своего благосостояния. Совместные усилия помогут многим людям стать финансово грамотными и улучшить свое финансовое положение.