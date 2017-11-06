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08:32 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане планируют внедрить программу по финансовой грамотности

Центральный банк Узбекистана и Международная финансовая корпорация (IFC) намерены начать внедрение программы по финансовой грамотности для представителей малого бизнеса, частного предпринимательства и населения.

В реализации программы также примут участие Торгово-промышленная палата и Ассоциация банков Узбекистана, а также коммерческие банки.

Центральный банк Республики Узбекистан и IFC принимают активное участие в реализации улучшения финансовой грамотности для представителей малого бизнеса, частного предпринимательства и населения страны в целом.

В рамках очередного семинара состоялась презентация комплексной программы финансового образования субъектов предпринимательства и населения для повышения уровня финансовой грамотности в стране, сообщает пресс-служба Центрального банка.

Программа разработана усилиями Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии (ACAFI) Группы Всемирного банка и Центром профессионального развития «Норма» с тем, чтобы помочь предпринимателям и населению повысить их знания и навыки в вопросах грамотного управления финансами.

Программа включает в себя учебные материалы по двум компонентам: 1) Программа по повышению финансовой грамотности для представителей малого бизнеса и частного предпринимательства и 2) Программа по повышению финансовой грамотности для остального населения.

Для начинающих предпринимателей, Программа включает в себя материалы по составлению бизнес-планов и финансовых отчетов, осуществлению сбережений, и грамотному использованию кредита. Она является частью более широких усилий по расширению доступа к финансированию в стране.

Отмечено, что финансовые навыки могут помочь узбекистанцам разработать эффективные бюджеты, увеличить свои сбережения, и заложить основу для своего благосостояния. Совместные усилия помогут многим людям стать финансово грамотными и улучшить свое финансовое положение.

По словам консультанта проекта IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии Джахонгира Нурмуратова, расширение прав и возможностей потребителей является необходимым условием для эффективного и прозрачного финансового рынка. Повышение финансовой грамотности и навыков особенно важно для развивающейся финансовой системы Узбекистана. Эта инициатива должна способствовать увеличению депозитов в финансовой системе и способствовать увеличению финансовой активности в Узбекистане.

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