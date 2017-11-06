В отчетах Paradise Papers говорится о связях министра торговли США с компанией из РФ

В публикации отмечается, что Росс якобы владеет долей через офшорные предприятия в судоходной фирме Navigator Holdings. Данная компания в свою очередь от сделок с холдингом «Сибур» «получает миллионы долларов» ($68 млн доходов с 2014 года). Это крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров. 17% этого холдинга владеет российский бизнесмен Геннадий Тимченко, против которого США ввели санкции в связи с ситуацией на Украине.

Росс при этому не уведомлял Конгресс о таких связях перед утверждением своей кандидатуры на пост главы минторга в начале года. В этой связи консорциум указывает на «потенциальные конфликты интересов» министра, который «играет главную роль в американских экономических отношениях с другими странами, включая Россию».

Пресс-служба минторга США сообщила, что Росс как глава ведомства самоустранился от вопросов международной трансокеанской линии торговых перевозок. Он тесно сотрудничает с должностными лицами США по вопросам этики «для обеспечения высоких этических стандартов». В сообщении также отмечается, что министр «в целом поддерживает санкции администрации США» в отношении России.

По данным агентства Bloomberg, с 2000 года Росс инвестировал в общей сложности в 178 компаний, сумев привлечь для них $11,9 млрд. Он — единственный бизнесмен, чье имя увековечено и в Зале славы частных инвесторов, и в Зале славы санаторов (санатор — лицо, ответственное за восстановление функциональности банковского учреждения). Bloomberg на декабрь 2016 года оценивает его состояние в $2,9 млрд.

Также в отчетах содержатся материалы о том, что российские государственные компании якобы связаны с многомиллионными инвестициями в Twitter и Facebook.

По версии консорциума, в 2011 году инвестиционный фонд, управляемый российским бизнесменом Юрием Мильнером, получил $191 миллион от Банка ВТБ и инвестировал эти деньги в Twitter. В документах также говорится, что дочерняя компания «Газпрома» финансировала «офшорную фирму, которая инвестировала в дочернюю компанию Мильнера, а та свою очередь держала около $1 млрд в акциях Facebook незадолго до первичного размещения акций социальной сети в 2012 году».

Совсем недавно, говорится в сообщении консорциума, Мильнер инвестировал $850 тыс. в стартап Cadre, который специализируется на подборе партнеров в реализации крупных проектов в области недвижимости. Эта компания была основана зятем и советником президента США Джаредом Кушнером.