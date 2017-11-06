Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Неизбежность старения доказали математически
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Мила Кунис о неприятном визите на Украину: не пустили в дом
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
10:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Приморья вывел в свет свою супругу

Андрей Тарасенко с женой посетили премьеру уникальной пекинской оперы, которая прошла на Приморской сцене Мариинского театра.

Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко вместе с супругой посетил спектакль «Легенда о Белой Змее», который состоялся на Приморской сцене Мариинского театра в воскресенье, 5 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В Приморском крае постановка Пекинской оперы состоялась впервые. Солисты Китайского государственного театра пекинской оперы представили зрителям краевой Мариинки один из самых известных в этом жанре спектаклей — «Легенду о Белой Змее», в основу которой легли древние китайские предания.

По окончании представления врио губернатора Андрей Тарасенко отметил, что гастроли театра стали ярким событием в культурной жизни Приморья и дали прекрасный шанс жителям и гостям края ближе познакомиться с богатой и неповторимой культурой Китая. По мнению главы региона, такие культурные обмены необходимы для того, чтобы лучше узнавать культуру и традиции ближайших стран-соседей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «На безрыбье и рак рыба»: На осиротевшее место главы во Владивостоке начались смотрины
Жители Владивостока превратили на выходных парк Минного городка в шашлычную
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Бельгийский суд освободил Пучдемона
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь