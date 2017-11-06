Глава Приморья вывел в свет свою супругу
Андрей Тарасенко с женой посетили премьеру уникальной пекинской оперы, которая прошла на Приморской сцене Мариинского театра.
Андрей Тарасенко с женой посетили премьеру уникальной пекинской оперы, которая прошла на Приморской сцене Мариинского театра.
Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко вместе с супругой посетил спектакль «Легенда о Белой Змее», который состоялся на Приморской сцене Мариинского театра в воскресенье, 5 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в
В Приморском крае постановка Пекинской оперы состоялась впервые. Солисты Китайского государственного театра пекинской оперы представили зрителям краевой Мариинки один из самых известных в этом жанре спектаклей — «Легенду о Белой Змее», в основу которой легли древние китайские предания.
По окончании представления врио губернатора Андрей Тарасенко отметил, что гастроли театра стали ярким событием в культурной жизни Приморья и дали прекрасный шанс жителям и гостям края ближе познакомиться с богатой и неповторимой культурой Китая. По мнению главы региона, такие культурные обмены необходимы для того, чтобы лучше узнавать культуру и традиции ближайших