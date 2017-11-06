Саудовская Аравия расценивает пуск ракеты по столице как акт агрессии Ирана

Источник: AP 2017

«Командование коалиции считает, что это (пуск) возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима и может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН (о праве на самооборону)», — говорится в заявлении военных.

«Командование коалиции также подтверждает, что королевство оставляет за собой право ответить Ирану в подходящее время подходящим образом, в соответствии с международным правом и основываясь на праве на самооборону, включая оборону территории, народа и жизненных интересов, что закреплено в международных соглашениях и конвенциях, включая Устав ООН», — говорится в документе.

Коалиция также заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество «принять меры» в отношении в Ирана.