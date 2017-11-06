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05:46 (мск), источник: РИА Новости

Саудовская Аравия расценивает пуск ракеты по столице как акт агрессии Ирана

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия считает совершенный из Йемена пуск ракеты к Эр-Рияду актом агрессии со стороны Ирана, который в будущем может рассматриваться как акт войны, соответствующее заявление арабской коалиции в Йемене передает саудовское государственное новостное агентство SPA. В этой связи Саудовская Аравия заявила о своем праве на самооборону и на ответ Ирану.

Источник: AP 2017

«Командование коалиции считает, что это (пуск) возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима и может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН (о праве на самооборону)», — говорится в заявлении военных.

«Командование коалиции также подтверждает, что королевство оставляет за собой право ответить Ирану в подходящее время подходящим образом, в соответствии с международным правом и основываясь на праве на самооборону, включая оборону территории, народа и жизненных интересов, что закреплено в международных соглашениях и конвенциях, включая Устав ООН», — говорится в документе.

Коалиция также заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество «принять меры» в отношении в Ирана.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

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