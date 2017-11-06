СМИ назвали возможных следующих фигурантов «российского дела»

Источник: РИА "Новости"

Федеральные расследователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну в рамках «российского дела». Кроме того, обвинения могут быть предъявлены и сыну Флинна. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, сообщает NBC.

Майкл Флинн был уволен спустя 24 дня после начала работы в феврале 2017 года из-за того, что сообщил вице-президенту США неверную информацию о своих контактах с послом России в США.

Он стал одним из первых приближенных Трампа, попавших под подозрение спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство России в выборы президента США.

Мюллер усиливает давление на Флинна после того, как бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был помещен под домашний арест в рамках того же дела, сообщили три источника NBC. Команда спецпрокурора опрашивает свидетелей, чтобы собрать больше информации о лоббистской работе Флинна, в том числе выясняет, замешан ли он в отмывании денег, и лгал ли он агентам ФБР на допросах. Спецпрокурора также заинтересовала лоббистская деятельность Флинна в пользу Турции. В марте 2017 года он зарегистрировался как лоббист турецких интересов.

Сын бывшего советника Трампа — его тоже зовут Майкл — работал вместе с ним во время выборов президента США. Ему также могут предъявить обвинения, сообщили три источника NBC. При этом, если старший Флинн согласится на сотрудничество со следствием, чтобы помочь сыну, это повлияет на его судьбу, утверждают источники телеканала.