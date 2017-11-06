Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции республики.

«Уважаемые татарстанцы! От имени Госсовета, Правительства Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня принятия Конституции нашей республики.

Основной Закон Татарстана отразил всю глубину происходивших в то время в стране социально-экономических и политических изменений, стал документом, играющим определяющую роль в развитии правовой системы региона. Опираясь на Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, были выстроены конструктивные отношения с федеральным центром.

Сегодня Татарстан занимает ведущие позиции в Российской Федерации в экономике, социальной сфере и в духовно-культурном развитии. Наш опыт востребован, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Достижения республики были бы невозможны без постоянной и всесторонней поддержки руководства нашей страны, прежде всего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Уважаемые татарстанцы! Велико значение нашей Конституции в укреплении общественно-политической стабильности в республике. Эффективное взаимодействие всех ветвей и уровней власти, гарантии свободного волеизъявления людей, равенство всех участников общественного развития — эти и другие конституционные положения выступают реалиями нашей жизни.

Более 60 региональных отделений общероссийских политических партий, порядка 2 тысяч религиозных и тысячи профсоюзных организаций, свыше 350 национально- культурных автономий и обществ наряду с другими общественными объединениями вносят свой вклад в развитие гражданского общества.

Осознание необходимости постоянного совершенствования механизмов общественного согласия является важнейшим историческим уроком из революционных событий столетней давности. Объединение всех здоровых сил общества — неотъемлемый фактор противодействия различным деструктивным и радикальным проявлениям, которые нарастают в современном мире.

Благодаря миру и согласию, динамичному развитию экономики Татарстан успешно обеспечивает высокие стандарты образования, здравоохранения и социальной защиты, проявляет особое отношение к нашему историко-культурному и духовному наследию.

Распространение здорового образа жизни, поддержка спорта, забота об экологии оказывают благотворное влияние на наше общество в целом. Патриотизм, любовь к малой Родине и Отечеству объединяют нас и вдохновляют на новые свершения.

Дорогие друзья! День Конституции отражает зримые достижения по пути строительства правового социального государства, в котором обеспечены достойный уровень жизни, права и свободы человека и гражданина.