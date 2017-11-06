Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции республики
Президент РТ отметил, как велико значение Конституции в укреплении
Президент РТ отметил, как велико значение Конституции в укреплении
(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции республики.
«Уважаемые татарстанцы! От имени Госсовета, Правительства Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня принятия Конституции нашей республики.
Основной Закон Татарстана отразил всю глубину происходивших в то время в стране
Сегодня Татарстан занимает ведущие позиции в Российской Федерации в экономике, социальной сфере и в
Уважаемые татарстанцы! Велико значение нашей Конституции в укреплении
Более 60 региональных отделений общероссийских политических партий, порядка 2 тысяч религиозных и тысячи профсоюзных организаций, свыше 350 национально- культурных автономий и обществ наряду с другими общественными объединениями вносят свой вклад в развитие гражданского общества.
Осознание необходимости постоянного совершенствования механизмов общественного согласия является важнейшим историческим уроком из революционных событий столетней давности. Объединение всех здоровых сил общества — неотъемлемый фактор противодействия различным деструктивным и радикальным проявлениям, которые нарастают в современном мире.
Благодаря миру и согласию, динамичному развитию экономики Татарстан успешно обеспечивает высокие стандарты образования, здравоохранения и социальной защиты, проявляет особое отношение к нашему
Распространение здорового образа жизни, поддержка спорта, забота об экологии оказывают благотворное влияние на наше общество в целом. Патриотизм, любовь к малой Родине и Отечеству объединяют нас и вдохновляют на новые свершения.
Дорогие друзья! День Конституции отражает зримые достижения по пути строительства правового социального государства, в котором обеспечены достойный уровень жизни, права и свободы человека и гражданина.
Желаю всем нам уверенности, сплоченности и оптимизма, мира, добра и благополучия. С праздником! С Днем Конституции Татарстана!, — говорится в поздравлении.