Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о визите на Украину
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции республики

Президент РТ отметил, как велико значение Конституции в укреплении общественно-политической стабильности в республике.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции республики.

«Уважаемые татарстанцы! От имени Госсовета, Правительства Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня принятия Конституции нашей республики.

Основной Закон Татарстана отразил всю глубину происходивших в то время в стране социально-экономических и политических изменений, стал документом, играющим определяющую роль в развитии правовой системы региона. Опираясь на Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, были выстроены конструктивные отношения с федеральным центром.

Сегодня Татарстан занимает ведущие позиции в Российской Федерации в экономике, социальной сфере и в духовно-культурном развитии. Наш опыт востребован, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Достижения республики были бы невозможны без постоянной и всесторонней поддержки руководства нашей страны, прежде всего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Уважаемые татарстанцы! Велико значение нашей Конституции в укреплении общественно-политической стабильности в республике. Эффективное взаимодействие всех ветвей и уровней власти, гарантии свободного волеизъявления людей, равенство всех участников общественного развития — эти и другие конституционные положения выступают реалиями нашей жизни.

Более 60 региональных отделений общероссийских политических партий, порядка 2 тысяч религиозных и тысячи профсоюзных организаций, свыше 350 национально- культурных автономий и обществ наряду с другими общественными объединениями вносят свой вклад в развитие гражданского общества.

Осознание необходимости постоянного совершенствования механизмов общественного согласия является важнейшим историческим уроком из революционных событий столетней давности. Объединение всех здоровых сил общества — неотъемлемый фактор противодействия различным деструктивным и радикальным проявлениям, которые нарастают в современном мире.

Благодаря миру и согласию, динамичному развитию экономики Татарстан успешно обеспечивает высокие стандарты образования, здравоохранения и социальной защиты, проявляет особое отношение к нашему историко-культурному и духовному наследию.

Распространение здорового образа жизни, поддержка спорта, забота об экологии оказывают благотворное влияние на наше общество в целом. Патриотизм, любовь к малой Родине и Отечеству объединяют нас и вдохновляют на новые свершения.

Дорогие друзья! День Конституции отражает зримые достижения по пути строительства правового социального государства, в котором обеспечены достойный уровень жизни, права и свободы человека и гражданина.

Желаю всем нам уверенности, сплоченности и оптимизма, мира, добра и благополучия. С праздником! С Днем Конституции Татарстана!, — говорится в поздравлении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче РФПЛ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
Бельгийский суд освободил Пучдемона
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Саудовская Аравия обвинила Иран в провокации войны
США и Япония договорились оказывать давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
СМИ назвали следующих фигурантов «российского дела» в США
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь