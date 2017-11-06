Бурков проинспектировал исторический парк в омском Экспоцентре

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

4 ноября врио губернатора Александр Бурков посетил стройплощадку парка «Россия — моя история», который по первоначальным планам хотели открыть в День народного единства, однако затем перенесли дату на середину ноября. Высокопоставленным посетителям предъявили почти готовый объект — строительные и отделочные работы в парке уже завершены, сейчас там приступили к установке мультимедийного оборудования.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, в оснащении парка современными технологиями музейного показа участвуют специалисты федерального оператора — Фонда гуманитарных проектов. Предстоит смонтировать 356 проекторов, 280 сенсорных экранов, световые системы и звуковое оборудование, а также виртуальные книги.

Врио губернатора обсудил с кураторами проекта технические детали установки мультимедийных устройств. Его заверили, что для выполнения последнего этапа работ есть все необходимое.