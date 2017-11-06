Бурков проинспектировал исторический парк в омском Экспоцентре
Врио губернатора оценил ход работ перед выступлением на праздновании Дня народного единства, к дате которого изначально планировали открыть парк.
Врио губернатора оценил ход работ перед выступлением на праздновании Дня народного единства, к дате которого изначально планировали открыть парк.
4 ноября врио губернатора Александр Бурков посетил стройплощадку парка «Россия — моя история», который по первоначальным планам хотели открыть в День народного единства, однако затем перенесли дату на середину ноября. Высокопоставленным посетителям предъявили почти готовый объект — строительные и отделочные работы в парке уже завершены, сейчас там приступили к установке мультимедийного оборудования.
Как сообщили в
Врио губернатора обсудил с кураторами проекта технические детали установки мультимедийных устройств. Его заверили, что для выполнения последнего этапа работ есть все необходимое.
Напомним, парк на площадке бывшего Экспоцентра планируют открыть теперь 15 ноября. Экспозиция будет работать на постоянной основе. Она будет состоять из четырех блоков, представляющих вехи отечественной истории от Рюриковичей до современности, также в нее включат региональный контент.