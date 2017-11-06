Немецкие юристы помогут Узбекистану улучшить законодательство

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь ведущие юридические компании, а также профильных экспертов из Германии для совершенствования инвестиционного законодательства, сообщает корреспондент Sputnik.

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Эти вопросы были обсуждены в ходе переговоров министра юстиции Узбекистана Русланбека Давлетова с послом Федеративной Республики Германия Гюнтером Оверфельдом.

В частности, узбекская сторона предложила наладить сотрудничество по привлечению немецких экспертов в Узбекистан для совершенствования национального законодательства в сфере инвестиций.

Кроме того, рассматриваются возможности по приглашению в республику представителей ведущих немецких юридических компаний, оказывающих консалтинговые услуги иностранным инвесторам. По мнению местных экспертов, это будет способствовать установлению доверительного отношения к инвестиционному климату, созданному в стране.

Еще одно направление партнерства, в котором заинтересован Узбекистан, — установление связей в переподготовке и повышении квалификации кадров в сфере инвестиционного и арбитражного права.

По оценкам Минюста участие немецких экспертов позволит усовершенствовать инвестиционный климат страны, сформировать максимально благоприятные условия для привлечения немецких инвестиций, расширить сотрудничество с финансовыми институтами и ведущими компаниями Германии, а также повысить эффективность привлекаемых иностранных инвестиций.

Напомним, что ранее Узбекистан заявлял о договоренностях с одной из самых известных в мире юридических компаний White & Case (США), которая должна помочь с подготовкой местных юристов и совершенствованием правовой базы.