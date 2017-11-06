На Дальнем Востоке планируют заменить иностранных работников российскими

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.

Восполнение нехватки квалифицированных кадров в новых видах производства на Дальнем Востоке будет осуществляться за счет российских специалистов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он отметил, что сейчас многие позиции занимают иностранные эксперты, однако вскоре им на смену придут российские, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«У нас действительно не было нужных специалистов и в силу нехватки была иностранная рабочая сила. Но чтобы проект не тормозить, мы с инвестором договорились, и это модельное решение. Да, на начальном этапе задействована иностранная рабочая сила, но и самому инвестору это невыгодно. И у нас программа постепенного переобучения, а также замещения иностранцев людьми, которые проживают в Приморье, российской рабочей силой, так мы этот вопрос решили», — цитирует ТАСС министра.

Галушка указал, что в последнее время на Дальнем Востоке возникают все новые отрасли, которых ранее там никогда не было.

«Наша работа и обязанность — обеспечить инвестиционные проекты необходимыми кадрами. В связи с этим правительство РФ специально учредило агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке», — подчеркнул Галушка.