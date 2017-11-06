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10:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На Дальнем Востоке планируют заменить иностранных работников российскими

Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.

Восполнение нехватки квалифицированных кадров в новых видах производства на Дальнем Востоке будет осуществляться за счет российских специалистов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он отметил, что сейчас многие позиции занимают иностранные эксперты, однако вскоре им на смену придут российские, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«У нас действительно не было нужных специалистов и в силу нехватки была иностранная рабочая сила. Но чтобы проект не тормозить, мы с инвестором договорились, и это модельное решение. Да, на начальном этапе задействована иностранная рабочая сила, но и самому инвестору это невыгодно. И у нас программа постепенного переобучения, а также замещения иностранцев людьми, которые проживают в Приморье, российской рабочей силой, так мы этот вопрос решили», — цитирует ТАСС министра.

Галушка указал, что в последнее время на Дальнем Востоке возникают все новые отрасли, которых ранее там никогда не было.

«Наша работа и обязанность — обеспечить инвестиционные проекты необходимыми кадрами. В связи с этим правительство РФ специально учредило агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке», — подчеркнул Галушка.

26 октября минтруд предложил сократить квоту на трудоустройство иностранных работников в РФ на 20%. Согласно проекту министерства, в 2018 году число выданных разрешений на работу для иностранцев должно сократиться до 140,4 тысяч, что на 20,7% меньше показателя 2017 года.

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