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08:31 (мск), источник: Tengrinews

Кожамжаров провел совещание по переходу госслужбы на латиницу

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции на аппаратном совещании под руководством председателя ведомства Кайрата Кожамжарова рассмотрен вопрос о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

Источник: Tengrinews

В ходе заседания отмечено, что Лидер нации обозначил необходимость перехода на латиницу глубокой исторической логикой, исходящей из особенностей современной технологической среды, коммуникаций и научно-образовательного процесса.

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В настоящее время на этом алфавите базируются 99,99 процента всех вычислительных и телекоммуникационных систем. За последние десятилетия на латыни опубликованы 75,2 процента научных статей. Согласно данным World Standards и Всемирного банка, в настоящее время латинский алфавит используют 25 из 30 наиболее развитых стран.

Президент страны 26 октября подписал соответствующий указ. Для его реализации создана Национальная комиссия, которая совместно с уполномоченными госорганами и научно-методическими центрами займется разработкой новых правил правописания и произношения, методик преподавания казахского языка на латинской графике.

Между тем уже сейчас сотрудники Агентства и его территориальных подразделений приступят к изучению государственного языка с использованием латиницы. Обучение проведут преподаватели Академии государственного управления при Президенте и ее филиалов по специально разработанным программам. Они рассчитаны на две недели.

По итогам совещания Кайрат Кожамжаров также поручил после утверждения правил грамматики проработать подходы по максимальному охвату и переходу казахстанской госслужбы на латиницу.

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