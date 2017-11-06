Кожамжаров провел совещание по переходу госслужбы на латиницу

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В ходе заседания отмечено, что Лидер нации обозначил необходимость перехода на латиницу глубокой исторической логикой, исходящей из особенностей современной технологической среды, коммуникаций и научно-образовательного процесса.

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В настоящее время на этом алфавите базируются 99,99 процента всех вычислительных и телекоммуникационных систем. За последние десятилетия на латыни опубликованы 75,2 процента научных статей. Согласно данным World Standards и Всемирного банка, в настоящее время латинский алфавит используют 25 из 30 наиболее развитых стран.

Президент страны 26 октября подписал соответствующий указ. Для его реализации создана Национальная комиссия, которая совместно с уполномоченными госорганами и научно-методическими центрами займется разработкой новых правил правописания и произношения, методик преподавания казахского языка на латинской графике.

Между тем уже сейчас сотрудники Агентства и его территориальных подразделений приступят к изучению государственного языка с использованием латиницы. Обучение проведут преподаватели Академии государственного управления при Президенте и ее филиалов по специально разработанным программам. Они рассчитаны на две недели.