Парламентская делегация Узбекистана провела переговоры с конгрессменами США

Источник: Kommersant.uz

Парламентская делегация Узбекистана в составе членов Сената и депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса посетила Вашингтон. Визит узбекских парламентариев в США организован совместно с центром лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса.

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Законодатели провели серию встреч на Капитолийском холме. Организованы переговоры с председателями Хельсинской комиссии, Комитета по иностранным делам, ведущими конгрессменами. Состоялся конструктивный обмен мнениями со старшими стафферами исполнительного аппарата комитетов по международным отношениям и ассигнованиям Сената США, а также экспертами Исследовательской службы Конгресса.

Как сообщает МИД со ссылкой на посольство Узбекистана в США, особое внимание на встречах уделялось обсуждению мер, направленных на укрепление в республике роли парламента в качестве независимой ветви государственной власти.

Американской стороне рассказали о направлениях внешней политики Узбекистана, поступательном курсе Ташкента на развитие сотрудничества с соседними странами.

Представители Конгресса дали высокую оценку достигнутым Узбекистаном результатам за короткий период времени после прошлогодних президентских выборов. Достигнута договоренность принять дополнительные меры по углублению межпарламентских связей, в частности путем организации взаимных визитов законодателей и сотрудников парламентов двух стран.