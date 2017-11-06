Игорь Титенков покидает городскую администрацию

Источник: Reuters

Руководителю департамента городского хозяйства предложили искать новую работу. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Красноярска Владислав Логинов.

Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин продолжает «чистку» команды своего предшественника. Свои посты уже покинули первый заместитель главы города Андрей Игнатенко, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский и заммэра по информационной политике Юлия Овчинникова.

Накануне в эфире красноярской телекомпании Владислав Логинов пояснил, что сейчас пересматривается структура всех департаментов в мэрии, которые отвечают за благоустройство и жизнедеятельность города. В новой команде не нашлось места для нынешнего руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова.

«При формировании штатного расписания департаментов, которые мне подчиняются, я не предусматривал работу Игоря Петровича. Я думаю, что он сможет эффективно работать где-нибудь в другом направлении и соответствующее решение он должен принять» Владислав Логинов