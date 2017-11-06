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09:35 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан хочет быть наблюдателем на заседании ОПЕК+ 30 ноября

В качестве наблюдателя в заседании стран ОПЕК+ 30 ноября в Вене также примет участие Туркменистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистан выразил желание в качестве наблюдателя принять участие в заседании стран соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которое пройдете в Вене 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

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Аль-Фалих отметил, что ранее обсудил результаты соглашения с вице-премьером Узбекистана Алишером Султановым на встрече в Ташкенте.

«Узбекистан… выразил готовность в качестве наблюдателя посетить заседание (стран ОПЕК+ 30 ноября в Вене — ред.)», — написал аль-Фалих в своем микроблоге в Twitter.

По оценке BP, Узбекистан в 2016 году добыл 2,6 миллиона тонн нефти (снижение в годовом выражении на 3,1%). Таким образом, в среднем в прошлом году Узбекистан добывал 55 тысяч баррелей нефти в сутки. При этом потребление нефти в стране составило за год 2,8 миллиона тонн.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В качестве наблюдателя в заседании стран ОПЕК+ 30 ноября также примет участие Туркменистан.

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