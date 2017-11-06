Президент Узбекистана прибыл в Джизак

Гости со всех регионов Узбекистана и из-за рубежа были торжественно встречены на Джизакском железнодорожном вокзале.

В Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная и благоустроительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.