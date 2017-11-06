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09:35 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана прибыл в Джизак

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Джизак для участия в торжественном мероприятии, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.

Источник: Uzdaily.uz

Гости со всех регионов Узбекистана и из-за рубежа были торжественно встречены на Джизакском железнодорожном вокзале.

В Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная и благоустроительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.

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