Президент Узбекистана прибыл в Джизак
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Джизак для участия в торжественном мероприятии, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Джизак для участия в торжественном мероприятии, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
Гости со всех регионов Узбекистана и
В Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная и благоустроительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.