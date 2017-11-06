США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР
ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, заявил в ходе
ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, заявил в ходе
Трансляция ведется на сайте Белого дома.
«Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР», — подчеркнул Абэ.