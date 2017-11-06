Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о визите на Украину
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:54 (мск), источник: РИА Новости

США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Источник: Reuters

Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР», — подчеркнул Абэ.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Неожиданная находка в квартире матери полковника Захарченко
Этим поступком Овечкин показал свое настоящее отношение к Путину
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
Бельгийский суд освободил Пучдемона
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Саудовская Аравия обвинила Иран в провокации войны
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
СМИ назвали следующих фигурантов «российского дела» в США
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь