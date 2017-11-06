Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
В Саудовской Аравии погиб принц
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о визите на Украину
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:52 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма заявили о вскрытии схем по дискредитации полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал РИА Новости Полонский.

Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

«Мы должны сделать все от нас зависящие, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», — подчеркнул Полонский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
Бельгийский суд освободил Пучдемона
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Саудовская Аравия обвинила Иран в провокации войны
США и Япония договорились оказывать давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
СМИ назвали следующих фигурантов «российского дела» в США
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь