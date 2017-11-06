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09:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в офшорах британской королевы Елизаветы II нашли 10 млн фунтов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Представители королевы Великобритании Елизаветы II инвестировали порядка 10 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов) ее личных средств в офшоры. Такие данные содержатся в документах Международного консорциума журналистских расследований, сообщает RT.

Источник: AP 2017

Согласно отчетам, получившим название Paradise Papers, эти деньги вложили в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Средства были заработаны благодаря принадлежащему королеве герцогству Ланкастер, где находится крупный портфель недвижимости.

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Часть денег один из фондов вложил в финансовую организацию BrightHouse, которую обвиняли в выдаче кредитов на неправомерных условиях.

Представители герцогства уже пояснили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер. Что касается инвестиций в BrightHouse, то в герцогстве заявили, что не знали об этой давней инвестиции.

Также в документах упомянуты премьер-министр Канады Джастин Трюдо, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные политики.

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