СМИ: в офшорах британской королевы Елизаветы II нашли 10 млн фунтов

Согласно отчетам, получившим название Paradise Papers, эти деньги вложили в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Средства были заработаны благодаря принадлежащему королеве герцогству Ланкастер, где находится крупный портфель недвижимости.

Часть денег один из фондов вложил в финансовую организацию BrightHouse, которую обвиняли в выдаче кредитов на неправомерных условиях.

Представители герцогства уже пояснили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер. Что касается инвестиций в BrightHouse, то в герцогстве заявили, что не знали об этой давней инвестиции.