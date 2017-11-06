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12:02 (мск), источник: Kommersant.uz

Президент прибыл в Джизак на празднование юбилея Шарафа Рашидова

Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизак для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.

Источник: Kommersant.uz

Гости со всех регионов нашей страны и из-за рубежа, которые также примут участие в праздничном событии, были встречены на Джизакском железнодорожном вокзале.

Президент в марте подписал постановление о праздновании 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова. Согласно документу в Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.

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