Президент прибыл в Джизак на празднование юбилея Шарафа Рашидова
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизак для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизак для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
Гости со всех регионов нашей страны и
Президент в марте подписал постановление о праздновании 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова. Согласно документу в Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.