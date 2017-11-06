Президент прибыл в Джизак на празднование юбилея Шарафа Рашидова

Гости со всех регионов нашей страны и из-за рубежа, которые также примут участие в праздничном событии, были встречены на Джизакском железнодорожном вокзале.

Президент в марте подписал постановление о праздновании 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова. Согласно документу в Джизаке проведена большая подготовка к данному событию. На площади имени Шарафа Рашидова и в музее осуществлена колоссальная строительная работа. Улицы и аллеи празднично украшены.