Имена более ста политиков засветились в архиве по офшорной деятельности

Источник: Sputnik.by

Материалы, объединенные в один список под названием Paradise Papers, включают в себя около 13,5 миллиона документов и охватывают более чем 50-летний период.

Архив раскрывает офшорные интересы ряда мировых политиков, в числе которых представители королевского двора Елизаветы II, администрации президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и ряда крупных компаний, в числе которых Apple, Uber, Nike и другие.

Ранее ICIJ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, обнародовал еще один архив, получивший известность как «панамский». В документах были представлены офшорные счета как действующих, так и экс-политиков по всему миру. Портал WikiLeaks позже сообщил, что публикация финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом и была направлена против России и бывшего СССР.