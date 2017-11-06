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11:11 (мск), источник: Sputnik.by

Имена более ста политиков засветились в архиве по офшорной деятельности

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Материалы о деятельности мировых офшорных компаний опубликовал накануне консорциум журналистских расследований (ICIJ), в списке — 120 политиков и ряд крупных компаний.

Источник: Sputnik.by

Материалы, объединенные в один список под названием Paradise Papers, включают в себя около 13,5 миллиона документов и охватывают более чем 50-летний период.

Архив раскрывает офшорные интересы ряда мировых политиков, в числе которых представители королевского двора Елизаветы II, администрации президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и ряда крупных компаний, в числе которых Apple, Uber, Nike и другие.

Ранее ICIJ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, обнародовал еще один архив, получивший известность как «панамский». В документах были представлены офшорные счета как действующих, так и экс-политиков по всему миру. Портал WikiLeaks позже сообщил, что публикация финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом и была направлена против России и бывшего СССР.

К публикации документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, якобы указывающих на причастность ряда крупных политиков к офшорной деятельности, ранее подключилась и немецкое издание Sueddeutsche Zeitung. Однако подлинность этих документов подтверждена не была, и в отношении упомянутых в архивах лиц последовали опровержения.

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