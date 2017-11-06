У Кишинева новый и.о. мэра, Нистор Грозаву отказался от должности
Бывший президент компании «Gas Natural Fenosa Moldova» Сильвия Раду — новый исполняющий обязанности мэра столицы.
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Бывший президент компании «Gas Natural Fenosa Moldova» Сильвия Раду — новый исполняющий обязанности мэра столицы.
Объявление было сделано сегодня утром Нистором Грозаву, который заявил, что отказывается от поста и остается заместителем мэра Кишинева.
В это же время Грозаву назначил муниципального советника ППЕМ Руслана Кодряну заместителем мэра.