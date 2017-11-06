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10:00 (мск), источник: Publika.md

У Кишинева новый и.о. мэра, Нистор Грозаву отказался от должности

Бывший президент компании «Gas Natural Fenosa Moldova» Сильвия Раду — новый исполняющий обязанности мэра столицы.

Объявление было сделано сегодня утром Нистором Грозаву, который заявил, что отказывается от поста и остается заместителем мэра Кишинева.

В это же время Грозаву назначил муниципального советника ППЕМ Руслана Кодряну заместителем мэра.

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