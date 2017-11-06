В Ялте открылся форум друзей Крыма
ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум друзей Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым.
ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум друзей Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Открывая мероприятие,
«Мы вас искренне приветствуем и благодарим за ваши желание и готовность возвысить свой голос в пользу восстановления нормальных, конструктивных, отношений в сегодняшнем мире. Благодарим за ваши поддержку и внимание, которые вы проявляете в отношении воли крымского народа, который в своей основе русский, русскоязычный, русскокультурный народ», — подчеркнул он.
Мурадов выразил уверенность, что форум будет ярким событием как в истории и Крыма, так и в истории народной, или общественной, дипломатии в международном плане.
В рамках форума планируется создать Ассоциацию друзей Крыма и
За последние годы Крым стал центром народной дипломатии — ежегодно на полуостров приезжают десятки иностранных делегаций, которые не верят распространенному в западных СМИ мнению о Крыме и приезжают лично убедиться в добровольном выборе крымчан. Только в этом году, по словам Мурадова, на полуострове побывали порядка 30 делегаций.