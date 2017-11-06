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11:03 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте открылся форум друзей Крыма

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум друзей Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Открывая мероприятие, вице-премьер-министр РК Георгий Мурадов отметил, что в мероприятии принимают участие выдающиеся политические деятели, действующие министры, члены руководства правящих партий в своих странах, многочисленные депутаты парламентов своих стран, известные политические деятели.

«Мы вас искренне приветствуем и благодарим за ваши желание и готовность возвысить свой голос в пользу восстановления нормальных, конструктивных, отношений в сегодняшнем мире. Благодарим за ваши поддержку и внимание, которые вы проявляете в отношении воли крымского народа, который в своей основе русский, русскоязычный, русскокультурный народ», — подчеркнул он.

Мурадов выразил уверенность, что форум будет ярким событием как в истории и Крыма, так и в истории народной, или общественной, дипломатии в международном плане.

В рамках форума планируется создать Ассоциацию друзей Крыма и воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года. По словам вице-премьер-министра РК, форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами.

За последние годы Крым стал центром народной дипломатии — ежегодно на полуостров приезжают десятки иностранных делегаций, которые не верят распространенному в западных СМИ мнению о Крыме и приезжают лично убедиться в добровольном выборе крымчан. Только в этом году, по словам Мурадова, на полуострове побывали порядка 30 делегаций.

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