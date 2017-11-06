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12:04 (мск), источник: Kommersant.uz

У главы Госкомтуризма появится советник из Турции

Советником председателя Госкомтуризма Узбекистана назначен специалист из Турции Садик Бадак. Его кандидатуру предложило турецкое правительство.

Источник: Kommersant.uz

Садык Бадак — специалист с многолетним опытом развития туризма, бывший депутат Национальной Ассамблеи от провинции Анталия.

В задачи нового советника главы комитета входит передача узбекским специалистам 30-летнего опыта развития туризма Турции и содействие в разработке стратегического плана развития туристического потенциала республики на средне- и долгосрочную перспективу. В частности, он поможет разработать план проектов развития инфраструктуры потенциальных туристических областей.

Турецкий специалист также поможет разработать предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере туризма, выработать дополнительные стимулирующие меры ускоренного развития отрасли.

Совместно с Садиком Бадаком будут изучены потенциальные зарубежные рынки туризма для Узбекистана, разработаны новые туристические продукты и направления для иностранных и отечественных туристов.

В своей работе в качестве советника председателя Госкомтуризма Садик Бадак приступит уже в ноябре.

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