У главы Госкомтуризма появится советник из Турции
Советником председателя Госкомтуризма Узбекистана назначен специалист из Турции Садик Бадак. Его кандидатуру предложило турецкое правительство.
Советником председателя Госкомтуризма Узбекистана назначен специалист из Турции Садик Бадак. Его кандидатуру предложило турецкое правительство.
Садык Бадак — специалист с многолетним опытом развития туризма, бывший депутат Национальной Ассамблеи от провинции Анталия.
В задачи нового советника главы комитета входит передача узбекским специалистам 30-летнего опыта развития туризма Турции и содействие в разработке стратегического плана развития туристического потенциала республики на средне- и долгосрочную перспективу. В частности, он поможет разработать план проектов развития инфраструктуры потенциальных туристических областей.
Турецкий специалист также поможет разработать предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере туризма, выработать дополнительные стимулирующие меры ускоренного развития отрасли.
Совместно с Садиком Бадаком будут изучены потенциальные зарубежные рынки туризма для Узбекистана, разработаны новые туристические продукты и направления для иностранных и отечественных туристов.
В своей работе в качестве советника председателя Госкомтуризма Садик Бадак приступит уже в ноябре.