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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Путин внес в Госдуму законопроект по безопасности глав субъектов России

Президент предложил наделить полномочиями по ее обеспечению Росгвардию.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ; соответствующая мера принимается по решению главы государства.

Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Текст проекта закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроектом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов России) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом.

При этом обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение», уточняется в сопроводительных материалах.

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Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Глава государства назначил замдиректора Росгвардии — главнокомандующего войсками Нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

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