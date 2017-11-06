Путин внес в Госдуму законопроект по безопасности глав субъектов России
Президент предложил наделить полномочиями по ее обеспечению Росгвардию.
Президент предложил наделить полномочиями по ее обеспечению Росгвардию.
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ; соответствующая мера принимается по решению главы государства.
Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Текст проекта закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты российского парламента.
При этом обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение», уточняется в сопроводительных материалах.
Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
Глава государства назначил замдиректора Росгвардии — главнокомандующего войсками Нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.
В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.