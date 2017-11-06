Путин внес в Госдуму законопроект по безопасности глав субъектов России

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ; соответствующая мера принимается по решению главы государства.

Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Текст проекта закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроектом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов России) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом.

При этом обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение», уточняется в сопроводительных материалах.

Читайте также Как Путин поменял губернаторов: график и карты

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Глава государства назначил замдиректора Росгвардии — главнокомандующего войсками Нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.