Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Мила Кунис о неприятном визите на Украину: не пустили в дом
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
11:26 (мск), источник: Sputnik.md

Грозаву уходит: Сильвия Раду и Руслан Кодряну назначены вице-мэрами

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что планирует сложить свои полномочия.

Источник: Sputnik.md

«Я больше не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Я спас ситуацию во время кризиса в мэрии, больше не могу. Я подписал решение, согласно которому вице-мэрами назначены Сильвия Раду и Руслан Кодряну», — заявил Грозаву.

Сильвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. Однако именно этот факт ее биографии и вызвал в свое время такой общественный резонанс — «коммунальщиков» в Молдове не особо любят.

Руслан Кодряну является муниципальным советником от фракции «Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ», более того, он не так давно возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Почему в селах Молдовы людей не волнуют 'городские' споры о языке
В Бельцах врачи отправили больную девушку умирать домой
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Бельгийский суд освободил Пучдемона
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь