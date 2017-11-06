Грозаву уходит: Сильвия Раду и Руслан Кодряну назначены вице-мэрами

Источник: Sputnik.md

«Я больше не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Я спас ситуацию во время кризиса в мэрии, больше не могу. Я подписал решение, согласно которому вице-мэрами назначены Сильвия Раду и Руслан Кодряну», — заявил Грозаву.

Сильвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. Однако именно этот факт ее биографии и вызвал в свое время такой общественный резонанс — «коммунальщиков» в Молдове не особо любят.