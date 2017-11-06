Грозаву уходит: Сильвия Раду и Руслан Кодряну назначены вице-мэрами
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что планирует сложить свои полномочия.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что планирует сложить свои полномочия.
«Я больше не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Я спас ситуацию во время кризиса в мэрии, больше не могу. Я подписал решение, согласно которому
Сильвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. Однако именно этот факт ее биографии и вызвал в свое время такой общественный резонанс — «коммунальщиков» в Молдове не особо любят.
Руслан Кодряну является муниципальным советником от фракции «Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ», более того, он не так давно возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя.