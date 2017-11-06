В Госдуме предложили провести заседание с Ассоциацией друзей Крыма

Источник: РИА Новости

В Ялте 6—7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения». На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

Шеремет, выступая на открытии сессии, подчеркнул, что на форуме представлены все континенты мира.