Польша легализовала применение марихуаны в медицинских целях

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ВАРШАВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В Польше на минувшей неделе вступил в силу новый закон о легализации продажи марихуаны для употребления в медицинских целях. Нормативный акт был принят парламентом республики летом текущего года.

Согласно новому закону, препараты из конопли теперь смогут производиться в аптеках на основании рецепта врача из материала, поставляемого из-за границы.

Польская фармацевтическая палата утверждает, что аптеки в республике готовы к выдаче лекарств, содержащих марихуану. По словам пресс-секретаря палаты Томаша Лелено, из 15 тыс. аптек в Польше около 90% приспособлены для производства лекарств на основании такого рецепта.

«Стоимость одного грамма медицинской марихуаны оценивается экспертами в 50−60 злотых ($13−16), а стоимость месячной терапии составит около 2 тыс. злотых ($555)», — сообщил Лелено. При этом государство не будет финансировать приобретение подобных лекарств, как это происходит с большинством аптечных препаратов, продаваемых гражданам страны с большей или меньшей скидкой.

«Согласно подсчетам, в стране около 300 тыс. пациентов нуждаются в терапии с применением медицинской марихуаны. Она усиливает действие анандамида — соединения, которое оказывает обезболивающее и успокаивающее воздействие на клетки мозга, возбуждает аппетит, противодействует тошноте и рвоте, а также снижает давление», — информировала фармацевтическая палата.

Как отмечают сторонники закона, благодаря новым нормам пациенты получат доступ к безопасной терапии для лечения симптомов разных болезней.

Марихуана помогает страдающим от головных болей, от вызванных химиотерапией тошноты и рвоты, а также от мышечных спазмов при рассеянном склерозе и устойчивой к лекарствам эпилепсии.

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Польские парламентарии заявили о намерении тщательно наблюдать за реализацией в стране новых норм, не исключив, что в закон могут быть внесены и другие поправки, облегчающие доступ к медицинской марихуане. Изначально проект закона, подготовленный партией «Кукиз-15», предусматривал, что пациент после получения разрешения сможет самостоятельно выращивать коноплю и использовать ее в терапевтических целях. После поправок было принято решение покупать коноплю в других странах и производить лекарства из нее в аптеках на основании рецепта врача.