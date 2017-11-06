Польша легализовала применение марихуаны в медицинских целях
По данным властей страны, всего около 300 тыс. пациентов нуждаются в такой терапии.
По данным властей страны, всего около 300 тыс. пациентов нуждаются в такой терапии.
ВАРШАВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В Польше на минувшей неделе вступил в силу новый закон о легализации продажи марихуаны для употребления в медицинских целях. Нормативный акт был принят парламентом республики летом текущего года.
Польская фармацевтическая палата утверждает, что аптеки в республике готовы к выдаче лекарств, содержащих марихуану. По словам
«Стоимость одного грамма медицинской марихуаны оценивается экспертами в 50−60 злотых ($13−16), а стоимость месячной терапии составит около 2 тыс. злотых ($555)», — сообщил Лелено. При этом государство не будет финансировать приобретение подобных лекарств, как это происходит с большинством аптечных препаратов, продаваемых гражданам страны с большей или меньшей скидкой.
«Согласно подсчетам, в стране около 300 тыс. пациентов нуждаются в терапии с применением медицинской марихуаны. Она усиливает действие анандамида — соединения, которое оказывает обезболивающее и успокаивающее воздействие на клетки мозга, возбуждает аппетит, противодействует тошноте и рвоте, а также снижает давление», — информировала фармацевтическая палата.
Марихуана помогает страдающим от головных болей, от вызванных химиотерапией тошноты и рвоты, а также от мышечных спазмов при рассеянном склерозе и устойчивой к лекарствам эпилепсии.
Польские парламентарии заявили о намерении тщательно наблюдать за реализацией в стране новых норм, не исключив, что в закон могут быть внесены и другие поправки, облегчающие доступ к медицинской марихуане. Изначально проект закона, подготовленный партией «Кукиз-15», предусматривал, что пациент после получения разрешения сможет самостоятельно выращивать коноплю и использовать ее в терапевтических целях. После поправок было принято решение покупать коноплю в других странах и производить лекарства из нее в аптеках на основании рецепта врача.
Лекарственное применение марихуаны разрешено в Бельгии, Германии, Испании, Израиле, Финляндии и Португалии, некоторых штатах США и Австралии. Это средство используется при эпилепсии, анорексии, бронхиальной астме, мигрени, артрите, заболеваниях позвоночника, психических и неврологических расстройствах.