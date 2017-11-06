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12:31 (мск), источник: Sputnik.md

Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Ставшая и.о. примара Кишинева Силвия Раду заявила в понедельник, что еще рано говорить о ее возможном участии в выборах столичного градоначальника.

Источник: Sputnik.md

В понедельник Нистор Грозаву заявил, что отказывается исполнять обязанности примара столицы. Также он объявил, что подписал распоряжение о назначении вице-примарами Силвии Раду и Руслана Кодряну. Также Грозаву пояснил, что «в распоряжении о назначении Раду указано, что именно она будет исполнять обязанности генерального примара в случае отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей».

При этом, сама Раду заявила, что осознает — период исполнения ей обязанностей примара столицы будет недолгим. О каком именно сроке идет речь, она ответить затруднилась. В связи с этим журналисты задали ей вопрос, не намерена ли она участвовать в выборах примара.

«Думаю, что сейчас слишком рано об этом говорить. Посмотрим, как будет развиваться дальше деятельность по управлению примэрией. Пришла на эту должность, так как меня попросил господин Грозаву. Мне не предлагали становиться примаром, по крайней мере сейчас, и участвовать потом в выборах, но, когда наступит момент, мы обсудим этот вопрос», — сказала Раду.

Она уточнила, что «не общалась с Дорином Киртоакэ, а говорила с Нистором Грозаву», который убедил, что ее вмешательство и опыт необходимы.

Силвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa.

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