Жакупова: больше работаете — выше пенсия

«Базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от трудового стажа. И этот трудовой стаж будет исчисляться как на 1 января 1998 года, так и после 1 января 1998 года с учетом участия в накопительной пенсионной системе с перечислением пенсионных взносов. Если у человека нет стажа или стаж равен или менее 10 лет, то этому гражданину будет назначаться пенсия в пределах 54% от прожиточного минимума. Соответственно, каждый последующий год после 10 лет, будет приносить пенсионеру плюс 2%. Для получения максимальной пенсии нужен максимальный стаж. Чем больше человек работает, тем больше у него пенсия», — прокомментировала Светлана Жакупова.