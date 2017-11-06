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12:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жакупова: больше работаете — выше пенсия

С 1 июля 2018 года базовая пенсия в Казахстане будет начисляться в зависимости от трудового стажа. Об этом и других новшествах в пенсионной системе рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Источник: Sputniknews.kz

«Базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от трудового стажа. И этот трудовой стаж будет исчисляться как на 1 января 1998 года, так и после 1 января 1998 года с учетом участия в накопительной пенсионной системе с перечислением пенсионных взносов. Если у человека нет стажа или стаж равен или менее 10 лет, то этому гражданину будет назначаться пенсия в пределах 54% от прожиточного минимума. Соответственно, каждый последующий год после 10 лет, будет приносить пенсионеру плюс 2%. Для получения максимальной пенсии нужен максимальный стаж. Чем больше человек работает, тем больше у него пенсия», — прокомментировала Светлана Жакупова.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более двух миллионов получателей базовой пенсии. Для 44,1% из них размер базовой пенсии увеличится вдвое, если раньше они получали 14 тысяч 466 тенге базовой пенсии, то с 1 июля 2018 года эта сумма составит 28 тысячи 274 тенге.
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