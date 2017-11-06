Шавкат Мирзиёев: Шараф Рашидов всю жизнь делал людям добро
В родном городе политического деятеля, поэта Шарафа Рашидова, в рамках празднования 100-летия со дня его рождения, состоялась церемония открытия памятника главе Узбекской ССР.
В родном городе политического деятеля, поэта Шарафа Рашидова, в рамках празднования 100-летия со дня его рождения, состоялась церемония открытия памятника главе Узбекской ССР.
В мероприятии приняли участие члены правительства, представители государственных и общественных организаций, ветераны труда, деятели литературы и искусства, жители областей страны, зарубежные гости. Участвовали дети и родные Шарафа Рашидова, его друзья, коллеги и ученики.
Выступая на церемонии открытия памятника, Шавкат Мирзиёев говорил об огромных заслугах Шарафа Рашидова в интересах нашего народа. Президент отметил, что Шараф Рашидов был представителем простого народа, своей проницательностью, умом, трудолюбием и скромностью завоевал большое уважение и авторитет, преданно и честно служил народу.
Шараф Рашидов на протяжении всей своей жизни делал добро людям, объединял их во имя великих целей, мобилизовывал на благородные дела. Этот благородный, мудрый и великодушный человек, невзирая на сложные испытания и трудности, всегда был привержен высоким гуманистическим идеям, оставил о себе доброе имя в памяти нашего народа. Шараф Рашидов, несмотря на загруженность важными задачами, возложенными на него как на руководителя республики, всегда оставался преданным литературе, которую он любил всем своим существом. Благодаря неповторимому таланту он создал романы и повести, стихи и поэмы, публицистические статьи, воспевающие благородные ценности, сказал президент.
Открыли памятник Шарафу Рашидову его дочь Сайёра Рашидова и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.