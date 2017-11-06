Шавкат Мирзиёев: Шараф Рашидов всю жизнь делал людям добро

Выступая на церемонии открытия памятника, Шавкат Мирзиёев говорил об огромных заслугах Шарафа Рашидова в интересах нашего народа. Президент отметил, что Шараф Рашидов был представителем простого народа, своей проницательностью, умом, трудолюбием и скромностью завоевал большое уважение и авторитет, преданно и честно служил народу.

Шараф Рашидов на протяжении всей своей жизни делал добро людям, объединял их во имя великих целей, мобилизовывал на благородные дела. Этот благородный, мудрый и великодушный человек, невзирая на сложные испытания и трудности, всегда был привержен высоким гуманистическим идеям, оставил о себе доброе имя в памяти нашего народа. Шараф Рашидов, несмотря на загруженность важными задачами, возложенными на него как на руководителя республики, всегда оставался преданным литературе, которую он любил всем своим существом. Благодаря неповторимому таланту он создал романы и повести, стихи и поэмы, публицистические статьи, воспевающие благородные ценности, сказал президент.