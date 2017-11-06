Еще одна должность для ЕНПМ. Лянкэ доволен назначением Кодряну

Лянкэ выразил убежденность в том, что назначение Кодряну на пост вице-примара представляет собой новый шанс для модернизации столицы. «Я уверен, что в этой позиции у него получится то, что он предложил вместе с командой ЕНПМ в Кишиневском муниципальном совете: модернизировать примэрию, создать единое окно услуг, бороться с коррупцией в этом учреждении, ввести систему электронных билетов в общественном транспорте», — отметил Юрий Лянкэ.