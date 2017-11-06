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14:02 (мск), источник: Noi.md

Еще одна должность для ЕНПМ. Лянкэ доволен назначением Кодряну

Председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ поздравил своего коллегу по партии Руслана Кодряну с назначением на должность вице-примара столицы, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Лянкэ выразил убежденность в том, что назначение Кодряну на пост вице-примара представляет собой новый шанс для модернизации столицы. «Я уверен, что в этой позиции у него получится то, что он предложил вместе с командой ЕНПМ в Кишиневском муниципальном совете: модернизировать примэрию, создать единое окно услуг, бороться с коррупцией в этом учреждении, ввести систему электронных билетов в общественном транспорте», — отметил Юрий Лянкэ.

Лидер ЕНПМ подчеркнул, что поддержит Руслана Кодряну во всех действиях, предпринятых на благо и в интересах жителей Кишинева. «Я хочу, чтобы это начало было хорошим предзнаменованием для администрации столицы», — сказал Юрий Лянкэ.

Напомним, что Руслан Кодряну был назначен вице-примаром распоряжением и.о. генпримара столицы Нистора Грозаву. Позже Грозаву объявил, что передал свои обязанности Сильвии Раду, так как Кодряну отказался от должности исполняющего обязанности генерального примара.

Отметим, что Руслан Кодряну является председателем фракции ЕНПМ в Кишиневском муниципальном совете.

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