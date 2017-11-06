Еще одна должность для ЕНПМ. Лянкэ доволен назначением Кодряну
Председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ поздравил своего коллегу по партии Руслана Кодряну с назначением на должность
Председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ поздравил своего коллегу по партии Руслана Кодряну с назначением на должность
Лянкэ выразил убежденность в том, что назначение Кодряну на пост
Лидер ЕНПМ подчеркнул, что поддержит Руслана Кодряну во всех действиях, предпринятых на благо и в интересах жителей Кишинева. «Я хочу, чтобы это начало было хорошим предзнаменованием для администрации столицы», — сказал Юрий Лянкэ.
Напомним, что Руслан Кодряну был назначен
Отметим, что Руслан Кодряну является председателем фракции ЕНПМ в Кишиневском муниципальном совете.