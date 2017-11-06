Волницкий объясняет, почему на следующих выборах могут ввести второй тур

Источник: Noi.md

Исходя из этого, утверждает политический комментатор, существуют большие шансы, что власти введут второй тур на будущих парламентских выборах в одномандатных округах. По словам Волницкого, для введения этих изменений еще есть достаточно времени.

«Я допускаю это, так как понимаю, что те, кто вершит закон в этой стране, в том числе в области выборов, в области Кодекса о выборах, все время преследуют свою цель. Я не думаю, что они так легко позволят социалистам выиграть большинство мандатов в одномандатных округах. Демократы никогда не позволят своим задекларированным и незадекларированным партнерам вырасти до определенного уровня. Очень велика вероятность того, что, собрав мандаты, которые они получат по партийным спискам, а также мандаты, которые они получат в одномандатных округах, социалисты смогут получить большинство. И тогда у демократов почти не останется рычагов влияния на них».

«Вот почему для них очень важно уменьшить влияние социалистов до определенного уровня. Напрашивается вывод, что, вероятно, в какой-то момент, в последний момент они введут второй тур выборов», — прокомментировал Игорь Волницкий в эфире «Свободной Европы».

Представители ДПМ неоднократно опровергали возможность введения второго тура выборов. Недавно Мариан Лупу сказал в интервью, что закон о смешанной системе голосования уже принят, и выборы 2018 года будут проводиться строго в соответствии с этими положениями, то есть останется один единственный тур голосования.