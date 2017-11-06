Абэ надеется на усилия Мирзиёева в урегулировании северокорейского кризиса

Источник: Podrobno.uz

«Я намерен и впредь тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством для углубления дружественных отношений между Японией и Узбекистаном, а также совместного решения стоящих перед нашими странами вопросов международного и регионального характера, включая урегулирование северокорейской проблемы», — говорится в послании.

Синдзо Абэ поблагодарил президента Узбекистана за поздравительное послание в связи с победой на всеобщих парламентских выборах в Японии.

«Несмотря на то, что выборы прошли в трудной атмосфере, Либерально-демократическая партия смогла одержать победу и мне доставляет большое удовольствие продолжить сотрудничество с Вашим Превосходительством», — отмечает Абэ.

На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия Абэ получила 284 из 465 мест в парламенте, а вместе со своим партнером по коалиции, партией «Комэйто» — 313 мест.