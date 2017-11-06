Абэ надеется на усилия Мирзиёева в урегулировании северокорейского кризиса
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
«Я намерен и впредь тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством для углубления дружественных отношений между Японией и Узбекистаном, а также совместного решения стоящих перед нашими странами вопросов международного и регионального характера, включая урегулирование северокорейской проблемы», — говорится в послании.
Синдзо Абэ поблагодарил президента Узбекистана за поздравительное послание в связи с победой на всеобщих парламентских выборах в Японии.
«Несмотря на то, что выборы прошли в трудной атмосфере,
На выборах 22 октября
Каждая партия выдвигает своего кандидата,