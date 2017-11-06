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17:03 (мск), источник: Podrobno.uz

Абэ надеется на усилия Мирзиёева в урегулировании северокорейского кризиса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен сотрудничать с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым для совместного решения стоящих перед странами вопросов международного характера. Об этом японский премьер написал в своем письме на имя узбекского лидера.

Источник: Podrobno.uz

«Я намерен и впредь тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством для углубления дружественных отношений между Японией и Узбекистаном, а также совместного решения стоящих перед нашими странами вопросов международного и регионального характера, включая урегулирование северокорейской проблемы», — говорится в послании.

Синдзо Абэ поблагодарил президента Узбекистана за поздравительное послание в связи с победой на всеобщих парламентских выборах в Японии.

«Несмотря на то, что выборы прошли в трудной атмосфере, Либерально-демократическая партия смогла одержать победу и мне доставляет большое удовольствие продолжить сотрудничество с Вашим Превосходительством», — отмечает Абэ.

На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия Абэ получила 284 из 465 мест в парламенте, а вместе со своим партнером по коалиции, партией «Комэйто» — 313 мест.

Каждая партия выдвигает своего кандидата, премьер-министром становится глава фракции, получившей большинство мест в парламенте. В итоге Абэ сохранил за собой пост и стал 98-м премьер-министром страны.

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