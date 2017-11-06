ЛДПМ и ЛП критикуют назначение Сильвии Раду
Представители ЛП и ЛДПМ назвали оскорбительным и незаконным решение о назначении Сильвии Раду на должность временно исполняющего обязанности примара столицы, сообщает Noi.md.
Представители ЛП и ЛДПМ назвали оскорбительным и незаконным решение о назначении Сильвии Раду на должность временно исполняющего обязанности примара столицы, сообщает Noi.md.
Депутат от
«Временно исполнять обязанности примара может лицо, имеющее статус местного избранника (муниципальный советник). В противном случае нарушаются конституционные принципы выборности и репрезентативности местного самоуправления. Правовой нигилизм, а также отсутствие политической и административной культуры… или интересы преобладают над Конституцией и здравым смыслом?! Кстати, что говорит Государственная канцелярия?» — спрашивает Юрий Цап.
Либералы также осудили то, как был назначен бывший директор «Gas Natural Fenosa». Заместитель председателя ЛП Валериу Мунтяну утверждает, что демократы вошли в примэрию через черный ход.
«Только в Республике Молдова вы сможете встретить такую дефектную меру понимания и применения демократии и верховенства закона, когда
Отметим, что сегодня Нистор Грозаву подписал два распоряжения, согласно которым бывший директор «Gas Natural Fenosa» Сильвия Раду и муниципальный советник от ЕНПМ Руслан Кодряну были назначены заместителями столичного примара.