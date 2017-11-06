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16:42 (мск), источник: Noi.md

ЛДПМ и ЛП критикуют назначение Сильвии Раду

Представители ЛП и ЛДПМ назвали оскорбительным и незаконным решение о назначении Сильвии Раду на должность временно исполняющего обязанности примара столицы, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Депутат от либерал-демократов Юрий Цап напомнил, что, согласно Конституции, властями публичного управления, осуществляющими местную автономию в селах и городах, являются выборные местные советы и примары, а Сильвия Раду не соответствует условиям выборности.

«Временно исполнять обязанности примара может лицо, имеющее статус местного избранника (муниципальный советник). В противном случае нарушаются конституционные принципы выборности и репрезентативности местного самоуправления. Правовой нигилизм, а также отсутствие политической и административной культуры… или интересы преобладают над Конституцией и здравым смыслом?! Кстати, что говорит Государственная канцелярия?» — спрашивает Юрий Цап.

Либералы также осудили то, как был назначен бывший директор «Gas Natural Fenosa». Заместитель председателя ЛП Валериу Мунтяну утверждает, что демократы вошли в примэрию через черный ход.

«Только в Республике Молдова вы сможете встретить такую ​​дефектную меру понимания и применения демократии и верховенства закона, когда вице-примар (объявленный Советом Европы несанкционированным лицом) назначает двух вице-примаров, затем один из них (Сильвия Раду — “независимый” кандидат от ДПМ) назначается им врио генерального примара, а он (Нистор Грозаву, внезапно полюбивший ДПМ, лихорадочно ожидающий своего принятия в ряды избавляющей и защищающей правящей партии) берет на себя обязанности простого вице-примара простым распоряжением», — прокомментировал Мунтяну.

Отметим, что сегодня Нистор Грозаву подписал два распоряжения, согласно которым бывший директор «Gas Natural Fenosa» Сильвия Раду и муниципальный советник от ЕНПМ Руслан Кодряну были назначены заместителями столичного примара.

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