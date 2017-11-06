Глава Крыма заявил, что уже пользуется услугами охраны Росгвардии

Источник: РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, соответствующий законопроект опубликован в понедельник в электронной базе данных Госдумы.

«У меня и так охрана из Росгвардии», — сказал РИА Новости Аксенов.