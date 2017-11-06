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16:37 (мск), источник: Интерфакс

Экс-главе Каталонии разрешили заниматься политикой

Бельгийский суд рассмотрит его дело на следующей неделе, сообщают СМИ.

Источник: AP 2017

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Прокуратура Брюсселя уточнила в понедельник условия, на которых накануне вечером были освобождены из-под стражи бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четверо его соратников.

Эти условия позволяют поддерживать контакты как между самими опальными политиками, так и их контакты со средствами массовой информации.

«Они могут также заниматься политической деятельностью», — объясняют в прокуратуре.

Суд начнет заниматься этим делом на следующей неделе в закрытом режиме, уточнил представитель прокуратуры. «И стороны смогут выдвигать свои аргументы, а в случае необходимости оспаривать содержание ордера на арест», — сообщил он.

Согласно сообщениям ряда европейских СМИ, дата первого судебного заседания — 17 ноября.

Представитель прокуратуры напомнил, что в связи с условным освобождением взятых под стражу в воскресенье каталонских политиков касающаяся их процедура может занять до 90 дней. Она может быть продлена по требованию адвокатов, если те попросят дополнительного изучения выданных Испанией европейских ордеров на арест.

Бельгийский судебный следователь, принявший в воскресенье решение об условном освобождении каталонских политиков, определил режим их пребывания на свободе: они не могут покидать бельгийскую территорию, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей.

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Пучдемон и его соратники в конце октября прибыли в Бельгию, после того как он был отстранен официальным Мадридом от управления автономией.

Испания оказалась в политическом кризисе после проведения в автономии референдума о независимости, который был признан официальным Мадридом незаконным. Более 90% проголосовавших поддержали независимость Каталонии. По оценкам организаторов, на участки пришли около 43% имеющих права голоса.

В Каталонии прошло несколько митингов как в поддержку независимости, так и против отделения.

Правительство Испании отправило в отставку правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, взяв на себя управление автономным сообществом. Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.

Пучдемона освободили, но запретили уезжать из Бельгии
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17:27 (мск)© Ньюстюб
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