Аксенов назвал главные инструменты политики Киева в отношении Крыма

Источник: РИА "Новости"

«Государственный террор, провокации, шантаж и запугивание являются главными инструментами политики Киева в отношении Крыма. Мировая общественность должна знать о водной и энергетической блокадах Крыма, о попытках диверсий и недавних терактах на объектах энергетической инфраструктуры полуострова», — сказал Аксенов на международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма», заключительная сессия которой проходит в Ливадийском дворце.

По его словам, все это — акты государственного терроризма, направленные именно против гражданского населения, против всех крымчан. В том числе против крымских татар, права которых украинская власть требует соблюдать, штампуя свои резолюции в ООН с завидными упорством и энергией.

«Такой абсурд возможен только в ядовитой атмосфере лжи, царящей сегодня в информационном и политическом пространстве Запада» Аксенов