Кадыров предложил Зюганову извиниться за свои слова о Ленине

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Ранее лидер КПРФ заявил, что «болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Он добавил, что не даст «этим проискам состояться».

Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник сослался на данные опросов Левады-центра и ФОМ, согласно которым около 60% граждан выступают за захоронение Ленина.

Он подчеркнул, что этой позиции придерживаются не школьники, а россияне старше 18 лет, и добавил, что, по данным исследовательского центра Superjob, за эту идею выступает 81% экономически активного населения.

«Позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет “болтовней”. Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, “по сути дела, бескровно закончилась”. То есть расстрела царской семьи, гражданской войны, репрессий, голода — этого ничего не было по мнению “историка” Зюганова? Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?» — написал глава Чечни.

По его мнению, Зюганов живет искаженным прошлым и не слышит новые поколения.

«За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период», — заключил Кадыров.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

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В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В конце апреля представителями ЛДПР и «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о захоронении тела Ленина, однако позднее единороссы отозвали свои подписи.

За захоронение тела Ленина выступила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты. Позже она скорректировала свою позицию, предложив провести референдум по данному вопросу. В пользу захоронения Ленина высказались Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон, также недавно объявившая об участии в выборах. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.