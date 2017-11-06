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18:57 (мск), источник: РИА Крым

Константинов назвал Крым полуостровом свободы

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. Крым никогда не признавал принятый в 1954 году акт о передаче Крыма в состав УССР. Об этом в ходе форума друзей Крыма в Ялте заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы теперь называем Крым полуостровом свободы… Вам, друзья Крыма, очевидна наша правота, наше желание сохранить свою идентичность. Вы разделяете наше неприятие неонацизма и экстремизма», — обратился он к участникам форума.

Константинов назвал принятое Никитой Хрущевым решение о включении Крыма в состав УССР в феврале 1954 году «нелогичным, недемократичным, неправовым и аморальным».

«Нас передали как крепостных, вместе с землей… Замечу, нынешних поборников международного права это абсолютно не интересует, хотя еще живы люди, права которых актом 1954 года были грубо нарушены. Крым никогда не принял этого акта, он никогда не признавал его окончательным и необратимым. Мы оставались верны России, поэтому так бережно хранили свой родной язык, свою великую культуру, сохраняли памятники культуры российского периода», — рассказал спикер парламента РК.

По его словам, это в свою очередь позволило крымчанам «продержаться» до возвращения в России, сохранив любовь к Родине.

Форум друзей Крыма открылся в рамках международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения» в Ялте в понедельник. Он собрал гостей из 30 стран мира. В рамках мероприятия планируется создать Ассоциацию друзей Крыма и воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года. По словам вице-премьер-министра РК, форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами.

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