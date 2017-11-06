Константинов назвал Крым полуостровом свободы

Источник: РИА "Новости"

«Мы теперь называем Крым полуостровом свободы… Вам, друзья Крыма, очевидна наша правота, наше желание сохранить свою идентичность. Вы разделяете наше неприятие неонацизма и экстремизма», — обратился он к участникам форума.

Константинов назвал принятое Никитой Хрущевым решение о включении Крыма в состав УССР в феврале 1954 году «нелогичным, недемократичным, неправовым и аморальным».

«Нас передали как крепостных, вместе с землей… Замечу, нынешних поборников международного права это абсолютно не интересует, хотя еще живы люди, права которых актом 1954 года были грубо нарушены. Крым никогда не принял этого акта, он никогда не признавал его окончательным и необратимым. Мы оставались верны России, поэтому так бережно хранили свой родной язык, свою великую культуру, сохраняли памятники культуры российского периода», — рассказал спикер парламента РК.

По его словам, это в свою очередь позволило крымчанам «продержаться» до возвращения в России, сохранив любовь к Родине.