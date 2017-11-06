Президент Беларуси вернулся из ОАЭ

Источник: Sputnik.by

«Мы у вас в этот раз многое посмотрели: от сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать», — прежде сказал Лукашенко.

Он рассказал, что особенно его поразил госпиталь, в котором он побывал в рамках визита и особенно подчеркнул, что с властями ОАЭ встречи всегда проходят в дружеской атмосфере.

В рамках визита состоялось подписание Кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы.