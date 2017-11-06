Михай Гимпу: Грозаву не имел права назначать заместителей мэра

«Мы обратимся к юристам по поводу включения в повестку совета господином Грозаву и сегодняшнего назначения заместителя мэра. И посмотрите, этот наглый и бесстыжий человек, у которого такие серьезные проблемы с законом, хочет, якобы, восстановить справедливость в Кишинёве», — сказал председатель ЛП Михай Гимпу.



Несмотря на заявления, Михай Гимпу признает, что не имеет ничего против Сильвии Раду.



«Я знаю ее. Общался с ней на встрече с испанским руководством Union Fenosa, по телефону разговаривал, в общем, мы с ней в хороших отношениях. Жаль, что она приняла такое решение», — добавил председатель ЛП Михай Гимпу.



В свою очередь социалисты говорят, что либералы попали в собственные сети, когда ограничили полномочия муниципального совета Кишинёва и расширили полномочия мэра. Также как и либералы, ПСРМ намерены обратиться в суд.



Кроме того, руководство ЛП заявило, что депутаты-либералы обратятся в Конституционный суд, чтобы уточнить, обладает ли исполняющий обязанности мэра всеми полномочиями градоначальника.