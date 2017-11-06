Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
В Саудовской Аравии погиб принц
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Татарский язык и русский: в республике обострился конфликт языков
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14События недели в фотографиях
19:35 (мск), источник: Publika.md

Михай Гимпу: Грозаву не имел права назначать заместителей мэра

Либералы и социалисты выступают единым фронтом против решения заместителя мэра столицы Нистора Грозаву. Председатель ЛП Михай Гимпу утверждает, что Грозаву не имел права назначать заместителей и исполняющего обязанности мэра.

Источник: Publika.md

«Мы обратимся к юристам по поводу включения в повестку совета господином Грозаву и сегодняшнего назначения заместителя мэра. И посмотрите, этот наглый и бесстыжий человек, у которого такие серьезные проблемы с законом, хочет, якобы, восстановить справедливость в Кишинёве», — сказал председатель ЛП Михай Гимпу.

Несмотря на заявления, Михай Гимпу признает, что не имеет ничего против Сильвии Раду.

«Я знаю ее. Общался с ней на встрече с испанским руководством Union Fenosa, по телефону разговаривал, в общем, мы с ней в хороших отношениях. Жаль, что она приняла такое решение», — добавил председатель ЛП Михай Гимпу.

В свою очередь социалисты говорят, что либералы попали в собственные сети, когда ограничили полномочия муниципального совета Кишинёва и расширили полномочия мэра. Также как и либералы, ПСРМ намерены обратиться в суд.

Кроме того, руководство ЛП заявило, что депутаты-либералы обратятся в Конституционный суд, чтобы уточнить, обладает ли исполняющий обязанности мэра всеми полномочиями градоначальника.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп рассказал о причине стрельбы в техасской церкви
Кадыров призвал Зюганова извиниться за слова о Ленине
Американцы назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку в Тушине. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь