Иностранные делегации осудили «варварскую блокаду» Крыма
ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости. Участники международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма» в Ливадийском дворце Ялты осудили блокаду полуострова.
ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости. Участники международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма» в Ливадийском дворце Ялты осудили блокаду полуострова.
По итогам конференции участники из более 30 стран приняли обращение к парламентариям и народам мира.
«Мы единодушно осуждаем политику варварской блокады республики Крым, нарушающую гуманитарные права народа полуострова. Жизнь и здоровье людей не должны подвергаться угрозе
В современном цивилизованном и демократичном мире внешняя политика и дипломатия должны носить такой характер, который бы исключил подавление воли народов, дал им возможность жить и развиться свободно, согласно своим самобытным традициям и образу жизни, отметили участники в документе.
В понедельник иностранные делегаты учредили в Ялте международную ассоциацию «Друзей Крыма». Среди основных целей ассоциации — содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.