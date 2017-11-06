Иностранные делегации осудили «варварскую блокаду» Крыма

Источник: РИА Новости

По итогам конференции участники из более 30 стран приняли обращение к парламентариям и народам мира.

«Мы единодушно осуждаем политику варварской блокады республики Крым, нарушающую гуманитарные права народа полуострова. Жизнь и здоровье людей не должны подвергаться угрозе из-за действий политиков. В этой связи мы настаиваем на объективной оценке социально и политической ситуации на полуострове», — говорится в обращении.

По мнению участников конференции, подготовкой такого доклады должны заниматься исключительно независимые эксперты, лично посещающие Крым, в рамках мониторинговых миссий международно признанных организаций, а не путем «ретрансляции клеветнических измышлений киевских националистов».

В современном цивилизованном и демократичном мире внешняя политика и дипломатия должны носить такой характер, который бы исключил подавление воли народов, дал им возможность жить и развиться свободно, согласно своим самобытным традициям и образу жизни, отметили участники в документе.