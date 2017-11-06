Американцы назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Американцы назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности.
Американцы назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности.
Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, эксперт ВВС США Джеффри Захариас уверен, что создание такого оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.
Примерно в это же время будут готовы к использованию и гиперзвуковые платформы для запуска ракет.
Кроме того, эксперт отметил, что прогресс двигателестроения, достаточный для принятия на вооружение таких аппаратов, может быть достигнут в течение
Что касается России, то гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» может быть запущена и с универсальных пусковых установок 3С14. Они используются также для ракет «Калибр» и «Оникс».
Ранее портал iz.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по информационной политике раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские солдаты — «самые бесстрашные в мире».