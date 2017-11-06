Американцы назвали сроки создания гиперзвукового оружия

Источник: Reuters

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, эксперт ВВС США Джеффри Захариас уверен, что создание такого оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

Захариас отметил, что сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат будет выпущен не ранее чем через 30 лет.

Примерно в это же время будут готовы к использованию и гиперзвуковые платформы для запуска ракет.

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Кроме того, эксперт отметил, что прогресс двигателестроения, достаточный для принятия на вооружение таких аппаратов, может быть достигнут в течение двух-трех десятилетий, а гиперзвуковые ракеты США могут принять на вооружение уже в 2020-х годах.

Что касается России, то гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» может быть запущена и с универсальных пусковых установок 3С14. Они используются также для ракет «Калибр» и «Оникс».