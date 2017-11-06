Конституционный суд одобрил «приговор» молдавскому языку

Вердикт был предсказуем: во вторник, 31 октября, судьи дали парламенту «зеленый свет» на замену словосочетания «молдавский язык» синтагмой «румынский язык».

Решение КС создало почву для новых спекуляций и очередного витка напряжения — как в законодательном форуме, так и в целом в обществе. Ведь, согласно последним социологическим опросам и переписи населения, большая часть населения придерживается другой точки зрения и склонна называть язык молдавским, а не румынским — так, как называли его наши предки и нам велели так называть.

Судьи Конституционного суда (пятеро из шести — граждане Румынии), и группа депутатов, по сути, диктуют большинству граждан противоположную точку зрения.

Более того, авторы законопроекта считают, что парламент может обойти положения Конституции и рассмотреть поправку, не дожидаясь окончания шестимесячного срока.

Эксперты приходят к выводу, что в преддверии парламентских выборов-2018 власти используют эту тему для отвлечения внимания от насущных проблем, стоящих перед молдавским обществом.

«Техническое решение»

Запрос группы депутатов поступил в КС 13 октября. Инициатива об изменении названия государственного языка, обозначенного в Конституции, принадлежит парламентской фракции ЛДПМ. Под проектом стоят подписи депутатов, представляющих четыре партии — Либеральную, Либерально-демократическую, Европейскую народную и Демократическую. Также среди подписантов — независимые парламентарии из числа бывших либералов.

Со стороны ДПМ и ЕНПМ инициативу поддержали депутаты, которые до перехода «под крыло» этих партий состояли в парламентской фракции ЛДПМ.

По итогам рассмотрения запроса Конституционный суд дал положительное заключение. Как сообщил после заседания гражданин Румынии глава КС Тудор Панцыру, законопроект не нарушает пределы пересмотра Конституции и может быть передан на рассмотрение в парламент. Он также объяснил оперативность судей. Законодательная инициатива, по словам Панцыру, не нуждается в тщательном анализе, так как является «техническим решением» и направлена на выполнение постановления КС № 36 от 5 декабря 2013 г.

«В нём КС признает румынский язык государственным, согласно Декларации о независимости РМ. Это постановление КС является обязательным к исполнению для всех органов государственной власти. Независимо от решения по данной законодательной инициативе об изменении Конституции, решение КС от 5 декабря 2013 г. остаётся в силе, так как постановления КС являются неотъемлемой частью Конституции и подлежат исполнению», — заявил Тудор Панцыру.

Напомним, основанием для вердикта КС в декабре 2013 г. стал вывод о том, что текст Декларации о независимости РМ (была принята законом парламента), где государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией, где указан молдавский.

«Декларация о независимости является неотъемлемой частью Конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует», — говорится в постановлении КС.

В 2013 г. большинство экспертов и комментаторов подвергли постановление КС жесткой критике, считая его незаконным, противоречащим не только Конституции, но и международной практике и историческим реалиям. Звучали и такие эпитеты, как «государственная измена», «предательство страны», «угроза национальной безопасности». Многие выражали уверенность, что высказанная судьями позиция стала бы серьезным поводом для отставки, если бы власти заранее не позаботились о предоставлении членам Конституционного суда особого статуса, связанного с абсолютной несменяемостью.

КС ничем не рискует, даже если доведет ситуацию до абсурда, поставив, например, знак равенства между молдавским и румынским народом.

Правда, президент страны Игорь Додон считает, что, в любом случае, придет время и эти «предатели Родины» будут подвергнуты наказанию.

Большинство граждан предпочитают говорить на молдавском

Последнее решение КС вновь подогрело спекуляции вокруг этой темы и создало почву для очередного витка напряжения как на политическом Олимпе, так и в целом в обществе. В ЛДПМ вердикт КС называют ещё одним шагом «к восстановлению исторической истины». По словам одного из авторов инициативы, лидера фракции либеральных демократов Тудора Делиу, вопрос о языке, на котором говорят граждане Республики Молдова, активно обсуждается с момента принятия Конституции в 1994 г. Хотя, по его словам, «всем понятно, что граждане говорят на румынском».

Лидер группы Европейской народной партии в парламенте Валерий Гилецкий так же приветствовал решение КС, отметив, что депутаты группы подписали инициативу в полном составе и готовы проголосовать за поправку в парламенте. К нему присоединился вице-спикер и председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ, заявивший о скором принятии поправки к Конституции как «большом успехе молдавского парламента».

Правда, судя по последним социологическим опросам, большая часть населения придерживается другой точки зрения. Порядка 60% жителей Молдовы склонны называть язык молдавским, а не румынским, при этом не утверждая, что речь идет о разных языках. Похожие показатели демонстрирует и недавняя перепись населения, согласно которой 56,7% граждан Молдовы называют родной язык молдавским и лишь 23,5% — румынским. Решение Конституционного суда и группа депутатов, по сути, диктуют большинству населения противоположную точку зрения. Эксперты приходят к выводу, что в преддверии парламентских выборов-2018 власти используют эту тему как одну из составных частей формулы по отвлечению внимания от насущных проблем, стоящих перед молдавским обществом.

Многие из комментаторов акцентируют внимание на том, что молдавский КС состоит из граждан Румынии, которые действуют в интересах соседнего государства. Кроме того, председатель суда Тудор Панцыру в 2008—2012 гг. был депутатом румынского парламента и известен своими унионистскими взглядами. В качестве его основного места жительства практически все биографические источники называют Бухарест, даже после назначения на должность судьи Конституционного суда РМ. На румынское гражданство судей обратил внимание и вице-премьер России Дмитрий Рогозин, прокомментировавший вердикт КС на своей странице в соцсети.

Президент предлагает референдум

Очевидно, в администрации президента были готовы к тому, что заключение КС по инициативе об изменении названия госязыка в Конституции будет положительным. Реакция главы государства последовала незамедлительно. В заявлении, опубликованном на сайте президентуры, Игорь Додон подчеркнул, что считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка как государственного языка РМ. Президент считает, что некоторые политики «правого» толка, а также некоторые члены КС ведут себя как «иностранные наемники», а их цель — это адаптация Конституции к унионистским проектам по ликвидации молдавской идентичности.

По словам президента, действия и заявления судей КС будут тщательно проанализированы после парламентских выборов и смены власти — в контексте нарушений Конституции и национальных интересов. «За последние годы имели место многочисленные действия, а также делались заявления, не оставляющие сомнений в намерениях превратить Конституцию РМ в простую консультативную бумагу, которая может быть истолкована либо проигнорирована, как это будет политически или идеологически угодно КС и правящему режиму», — говорится в заявлении главы государства.

«И в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в летописях молдавский язык указан в качестве исторического языка молдавского народа. Название “молдавский язык” на протяжении веков укоренилось на территории нашей страны, является основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван. Абсолютное большинство коренного населения Молдовы считает, что говорит на молдавском языке. А если кто-то сомневается в этом, мы можем организовать референдум, на котором спросим граждан, какое название языка предпочитают: румынский или молдавский», — отмечает президент Игорь Додон.

ПСРМ также выступила против изменения названия государственного языка в Конституции. Решение КС социалисты рассматривают «как посягательство на государственность нашей страны и идентичность нашего народа». Партия считает недопустимым, чтобы судьи КС, которые являются гражданами Румынии и присягнули на верность другому государству, принимали основополагающие для молдавского государства и всей молдавской нации решения. Действия судей в ПСРМ считают «антиконституционными, нарушающими демократические принципы, подрывающими национальный суверенитет».

«Сдаешь» язык — «сдаешь» страну

По мнению экспертов — сторонников молдавской государственности, наименование языка и самой нации имеет ключевое значение для развития молодого и ещё слабого национального государства. Это хорошо поняли новые страны Европы, государственность которых поддерживается и развивается при активном участии Запада. Именно поэтому Запад активно поддержал появление боснийского, хорватского, черногорского, словенского в качестве государственных языков новых стран вместо сербо-хорватского и словацкого — на территории Словакии вместо чехословацкого языка. Именно поэтому каталонские сепаратисты в основу своих требований ставят в первую очередь признание нации — «каталонцы» и наименование языка — «каталонский». Речь идёт об объективных законах, на которых строится развивающееся государство.

Это усвоили недальновидные румынские политики, для которых ликвидация молдавской государственности — одна из стратегических задач. Они пытаются решить эту задачу на протяжении последних 30 лет и для этого активно финансируют, а также применяют другие формы влияния на лиц, принимающих решения в Республике Молдова. Понимают ли это те молдавские политики, а также судьи, которые предлагают заменить наименование языка в Конституции? Кто-то понимает, кто-то нет, но действия тех, кто понимает, не могут квалифицироваться иначе, как предательство интересов своего государства.

Однако возникает вопрос — какое государство для них «своё»? Судя по всему, в вопросе с жестким конфликтом интересов между Республикой Молдова и Румынией решения принимают румыны молдавского происхождения, для которых Республика Молдова — недоразумение, которое неизбежно будет поглощено «своей» Румынией, которая способна жестко наказать своих граждан, заседающих в Конституционном суде и Парламенте Республики Молдова в случае, если они буду принимать решения, противоречащие интересам соседнего государства.

В связи с этим становится хорошо понятным дальновидное решение Владимира Воронина, который в период правления ПКРМ настоял на принятии закона, запретившего лицам с двойным гражданством занимать высокие должности в молдавском государстве. Этот закон был отменен в 2009 г., сразу после получения власти «демократической» коалицией, в большинстве своём состоящей из лиц — граждан Румынии.

Однако реалии таковы, что желающим сложно рассчитывать на поглощение (речь идёт именно о поглощении, а не объединении) Румынией Республики Молдова в ближайшие десятилетия — не позволяет ни внутренняя ситуация в РМ, ни международная обстановка. Однако хаос, который сеется в связи с ложной самоидентификацией в головах людей, особенно молдавской молодёжи, не внушает им ни оптимизма, ни веры в хорошее будущее своей страны — важнейших ресурсов, способных быстро двинуть вперёд молодое государство.

Молдаване должны и будут противостоять этим попыткам ликвидировать собственную государственность, мы должны и будем бороться за лучшее будущее. Мы будем бороться за свой язык, на котором говорили наши предки многие тысячелетия и на протяжении всего периода молдавской государственности. Не против братского румынского народа, который под влиянием незрелой, воспитанной во Франции, но активной молодежи — представителей эмоциональной творческой интеллигенции, 160 лет назад отказался от собственной идентичности (древнейшей в Европе). Наоборот, наличие братского молдавского государства, способного обратить внимание на истинную историю общего народа, позволит и румынам вновь обрести свои корни, получив новые стимулы для развития.

Румынам, которые уже утрачивают силы самостоятельно сопротивляться молоху так называемой западной глобалистской цивилизации, нужна наша помощь. Это видно хотя бы на примере того, как активно западные компании и физические лица тотально скупают румынские сельскохозяйственные земли и леса. Под угрозой находится существование в Румынии богатейшей, древней национальной культуры, в том числе культуры молдаван, которая зародилась и сохраняется в сельской местности. Ведь известно — какой барин, такой язык и такая культура. Поэтому мы, молдаване, будем бороться за себя, своё будущее, будущее страны и потомков.

«Преступление против страны и народа»

Фракция коммунистов в парламенте неоднократно выступала против инициативы узаконить статус румынского как государственного языка Молдовы. Депутаты от ПКРМ подвергли резкой критике вердикт КС, в котором он поставил Декларацию о независимости выше Конституции, сделав вывод в пользу румынского языка. После выдвижения ЛДПМ инициативы о внесении поправки в статью 13 Конституции коммунисты отказались поддержать этот законопроект.

Центральный комитет ПКРМ сделал заявление, в котором назвал решение Конституционного суда о пересмотре названия государственного языка Республики Молдова очередным преступлением против страны и народа.

«Решение подчиненного режиму Конституционного суда неминуемо приведёт к расколу общества, нагнетанию напряженности, усугублению и без того взрывоопасной ситуации, — говорится в заявлении. — Не говоря уже о том, что это решение ущемляет права подавляющего большинства населения Республики Молдова. Название государственного языка в любой стране не является предметом научных споров. Это всегда — политический вопрос. Единственный цивилизованный критерий, по которому определяется национальность и название языка — это мнение самого человека, его национальная и языковая самоидентификация. Результаты переписи населения от 2014 г. демонстрируют, что абсолютное большинство граждан Республики Молдова — 2 068 058, или 75,1%, идентифицируют себя в качестве молдаван. А людей, считающих свой родной язык молдавским, как минимум, втрое больше, чем тех, кто считает его румынским. И это после почти 30 лет пропаганды, направленной на денационализацию молдаван! А потому решение Конституционного Суда от 31 октября — это нахальная попытка меньшинства навязать своё мнение большинству».

И лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый прокомментировал вердикт КС на своей странице в социальной сети: «О решении Конституционного суда, коротко и ясно. Главным критерием в вопросе о названии языка является самоопределение, а не Декларация о независимости. Пока жители Молдовы в большинстве считают, что говорят на молдавском, язык будет называться молдавским, какие бы решения на сей счет не принимали в парламенте или Конституционном суде».

Что дальше?

Депутаты вправе принять Закон о внесении изменений в Конституцию не ранее, чем через шесть месяцев после регистрации инициативы в парламенте. Поправки принимаются двумя третями голосов народных избранников (67 из 101). Если они не одобрены в течение года после внесения законопроекта, он считается утратившим силу и аннулируется. Такая процедура четко прописана в Конституции.

Однако авторы инициативы не намерены дожидаться истечения обозначенных в Конституции шести месяцев. «Как только мы получим текст решения КС, мы зарегистрируем в парламенте законодательное предложение, чтобы дать старт процедуре рассмотрения проекта, — говорит Тудор Делиу. — Сегодня КС практически подтвердил, что его постановление от 2013 г. должно быть исполнено». Некоторые эксперты высказались в поддержку этого мнения, отмечая, что КС считает Конституцию вторичным документом по сравнению с Декларацией о независимости, и законопроект может быть рассмотрен в течение шести месяцев, а не по их прошествии.

С другой стороны, эксперты в области конституционного права отмечают, что в Основном законе прописаны строгие процедурные нормы, которых обязаны придерживаться депутаты при рассмотрении конституционных законопроектов. Регистрация проекта в парламенте действительно осуществляется после получения положительного заключения КС. Однако приступать к его рассмотрению можно только по истечении полугода с момента регистрации.

Так или иначе, перед заинтересованными депутатами стоит задача найти 67 голосов в поддержку изменения статьи 13 Конституции. Либеральный демократ Тудор Делиу полагает, что особых трудностей не возникнет. «Я знаю многих депутатов из всех партий, которые утверждают, что язык общения является румынским. Среди них — и депутаты от Демократической партии. В том числе — председатель парламента Андриан Канду, который неоднократно утверждал, что разговаривает на румынском языке», — сказал он после заседания Конституционного суда. Спикер Андриан Канду и в самом деле недавно заявлял, что официальный язык Молдовы — румынский, и «в определенных условиях мы будем вынуждены изменить статью 13 о госязыке».

Валерий Гилецкий не столь оптимистичен: «Я не уверен, что удастся легко найти 67 голосов для принятия поправки в Конституцию». По его мнению, для того, чтобы две трети депутатов поддержали эту законодательную инициативу, необходим диалог и компромисс в парламенте. Он напомнил, что есть и инициатива Демократической партии о внесении в Конституцию поправки, согласно которой «европейская интеграция является стратегическим курсом развития страны». Гилецкий рассчитывает, что путем компромисса удастся принять обе поправки в Конституцию — и о названии языка, и о европейской интеграции.

В этом контексте многое зависит от Демократической партии, которая пока официально не определилась со своей позицией. В публичных дискуссиях одни депутаты поддерживают изменение названия государственного языка в Конституции, другие отмалчиваются или отдают предпочтение синтагме «молдавский язык». Без голосов большинства членов фракции ДПМ, в которой 41 депутат, у законопроекта ЛДПМ нет шансов.

Между тем ПСРМ уже начала переговоры о поиске недостающих фракции социалистов 11 голосов для блокирования поправки в Конституцию (35 голосов против). Кроме того, президент Игорь Додон напоминает, что у него есть две попытки заблокировать законопроект.

«Я затяну принятие поправок в Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента одобрения закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства», — заявил глава государства.